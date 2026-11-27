Η πιθανότητα μιας συμμαχίας με το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) θα μπορούσε να μετατρέψει το Vox από τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας σε καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ έχει οικοδομήσει ολόκληρη την πολιτική του διαδρομή πάνω σε ένα κεντρικό σύνθημα: την υπεράσπιση της ενότητας της Ισπανίας. Για τον επικεφαλής του ακροδεξιού Vox, η διατήρηση της εθνικής συνοχής δεν αποτελεί απλώς μία από τις θέσεις του κόμματός του, αλλά το θεμέλιο της πολιτικής του ταυτότητας. Σήμερα, καθώς οι δημοσκοπήσεις προμηνύουν σημαντική ενίσχυση του Vox στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, ο 50χρονος πολιτικός βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην άσκηση κυβερνητικής εξουσίας.

Η πιθανότητα μιας συμμαχίας με το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP) θα μπορούσε να μετατρέψει το Vox από τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας σε καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων στη Μαδρίτη. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε ιστορική σημασία, καθώς θα σηματοδοτούσε την πρώτη συμμετοχή της ισπανικής ακροδεξιάς σε κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο το 1975.

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Η πολιτική διαδρομή του Αμπασκάλ είναι στενά συνδεδεμένη με τα βιώματα της παιδικής του ηλικίας στη Χώρα των Βάσκων. Μεγάλωσε στην πόλη Αμούριο, σε μια περίοδο κατά την οποία η αυτονομιστική οργάνωση ETA κλιμάκωνε τη δράση της, έχοντας σκοτώσει περισσότερους από 850 ανθρώπους σε διάστημα περίπου μισού αιώνα. Η οικογένειά του βρέθηκε στο στόχαστρο της οργάνωσης: το κατάστημα ενδυμάτων του πατέρα του δέχθηκε επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ και το 1999 καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά. Όταν ξαναχτίστηκε, εξοπλίστηκε με αλεξίσφαιρες βιτρίνες.

Γιος και εγγονός στελεχών του Λαϊκού Κόμματος, ο Αμπασκάλ ακολούθησε αρχικά την πολιτική πορεία της οικογένειάς του. Το 2013, ωστόσο, αποχώρησε από το PP, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την πολιτική που θεωρούσε υπερβολικά υποχωρητική απέναντι στις αποσχιστικές κινήσεις. Η υπεράσπιση της εθνικής ενότητας έγινε έκτοτε ο βασικός άξονας της πολιτικής του δράσης και το σημείο αναφοράς για τη δημιουργία του Vox.

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Από την ETA στον Πέδρο Σάντσεθ

Η προσωπική εμπειρία της οικογένειάς του από τη βία της ETA αποτελεί σταθερό στοιχείο της δημόσιας εικόνας του. Ο Αμπασκάλ, πατέρας πέντε παιδιών, έχει δηλώσει ότι αφηγείται στα παιδιά του την ιστορία των διώξεων που υπέστη η οικογένειά του, θεωρώντας ότι η γνώση αυτών των γεγονότων συμβάλλει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους.

Για χρόνια, ο ίδιος διοργάνωνε πολιτικές συγκεντρώσεις σε ιστορικά μνημεία, συνδέοντας την πολιτική του παρουσία με μορφές που θεωρούνται σύμβολα της ισπανικής αντίστασης απέναντι σε ξένους εισβολείς. Ανάμεσά τους ήταν ο Βησιγότθος Πελάγιος των Αστουριών και ο Βάσκος ναύαρχος Μπλας ντε Λέσο.

Το Vox και ο Αμπασκάλ καλλιέργησαν, όπως έχει επισημάνει ο Κάρλος Κόντε Σολάρες, καθηγητής Ιστορίας και Ισπανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Νορθούμπρια, ένα πολιτικό αφήγημα που θυμίζει την ιστορία του Δαβίδ και του Γολιάθ. Σε αυτό, η Ισπανία παρουσιάζεται ως μια χώρα υπό πολιορκία, ενώ οι ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις εμφανίζονται ως οι δυνάμεις που απειλούν την ενότητά της.

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Reuters

Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η πολιτική ατζέντα του κόμματος διευρύνθηκε. Το μανιφέστο του Vox, με τίτλο «Κοινή Λογική», δίνει πλέον έμφαση στην προτεραιότητα των Ισπανών πολιτών στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, στην ενίσχυση των συνόρων, στην απέλαση μεταναστών που το κόμμα θεωρεί απειλή για τον ισπανικό πολιτισμό και στην απορρύθμιση της οικονομίας.

Στην προεκλογική εκστρατεία, ο Αμπασκάλ έχει αναδείξει ως βασικό αντίπαλό του τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ. Σε συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει χρησιμοποιήσει ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον του, αποκαλώντας τον από «προδότη» μέχρι «σημαιοφόρο» του Μαρόκου.

Αφορμή αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον Ιούλιο, όταν μεγάλος αριθμός μεταναστών πέρασε στην ισπανική επικράτεια. Ο επικεφαλής του Vox κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι δεν προστάτευσε επαρκώς τα σύνορα της χώρας. Σε μία από τις πιο ακραίες τοποθετήσεις του, δήλωσε ότι ο ισπανικός λαός θα ήθελε να δει κάποια στιγμή τον πρωθυπουργό «κρεμασμένο ανάποδα». Η αναφορά προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο τον παρέπεμψε στον εισαγγελέα, κάνοντας λόγο για υποκίνηση μίσους, ακόμη και βίας.

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«Αυτές δεν είναι κανονικές εκλογές: η ύπαρξη, η αξιοπρέπεια και η ενότητα της χώρας διακυβεύονται», δήλωσε ο Αμπασκάλ σε προεκλογική συγκέντρωση στην Αραγονία, επιχειρώντας να παρουσιάσει την αναμέτρηση ως μια μάχη για το μέλλον της Ισπανίας.

Το μεταναστευτικό και η διεκδίκηση της εξουσίας

Οι δημοσκοπήσεις δίνουν στο Vox ποσοστό 17%-18%, ενώ το Λαϊκό Κόμμα εμφανίζεται να προηγείται με 30%-31%. Τα δεδομένα αυτά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας κυβερνητικής συνεργασίας των δύο κομμάτων, εφόσον το PP δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία.

Για τον σχηματισμό κυβέρνησης με απόλυτη πλειοψηφία απαιτούνται 176 έδρες στο Κογκρέσο των 350 μελών. Η τελική κατανομή των εδρών θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από τις επιδόσεις των κομμάτων στις μικρότερες εκλογικές περιφέρειες, όπου το ισπανικό εκλογικό σύστημα ευνοεί τους μεγαλύτερους πολιτικούς σχηματισμούς.

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Το Vox έχει ήδη διδαχθεί από την εκλογική αναμέτρηση του 2023, όταν η απώλεια περίπου 600.000 ψήφων σε ορισμένες περιφέρειες τού κόστισε το ένα τρίτο των κοινοβουλευτικών εδρών του. Αυτή τη φορά, ο Αμπασκάλ περιόδευσε τις τελευταίες εβδομάδες σε περισσότερες από 30 πόλεις, μεγάλες και μικρές, επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία του κόμματος σε περιοχές που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές.

Ενδεικτική της τακτικής του είναι και η προσπάθεια προσέγγισης ψηφοφόρων που προέρχονται από αυτονομιστικούς πολιτικούς χώρους. Το Vox επιχείρησε να απευθυνθεί ακόμη και σε υποστηρικτές της Καταλανικής Συμμαχίας (Aliança Catalana), ενός ακροδεξιού αυτονομιστικού κόμματος που συμμερίζεται μέρος των θέσεών του για την ασφάλεια, την οικονομία και τη μετανάστευση.

Σε προεκλογική συγκέντρωση στην Καταλονία, ο Αμπασκάλ έφθασε μάλιστα να φωνάξει «Ζήτω η Καταλονία!». Η κίνηση αυτή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς το Vox έχει παραδοσιακά αντιταχθεί με σφοδρότητα στον καταλανικό αυτονομισμό.

Ο Γκιγέρμο Φερνάντεθ, ερευνητής και καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης, εκτιμά ότι πρόκειται για μια καθαρά τακτική επιλογή. Όπως σημειώνει, το Vox εξακολουθεί να θεωρεί ότι τα αυτονομιστικά κόμματα δεν έχουν θέση στην ισπανική πολιτική, αλλά επιχειρεί να διευρύνει την εκλογική του απήχηση προσεγγίζοντας ψηφοφόρους που συμφωνούν με επιμέρους θέσεις του.

Ο ίδιος ο Αμπασκάλ απορρίπτει την εκτίμηση ότι το κόμμα του έχει μετριάσει τη στάση του απέναντι στον αυτονομισμό. Επιμένει ότι η ενότητα της Ισπανίας παραμένει αδιαπραγμάτευτη και υποστηρίζει ότι αισθάνεται άνετα σε κάθε περιοχή της χώρας.

«Είμαι εδώ επειδή αγαπώ τη χώρα μου, την Ισπανία, και είμαι Βάσκος. Αλλά νιώθω εδώ σαν να είμαι στη δική μου γη», είπε σε συγκέντρωση στα Κανάρια Νησιά στις 17 Νοεμβρίου.

Ο άνθρωπος πίσω από τη σκληρή πολιτική εικόνα

Παρά τη μαχητική δημόσια παρουσία του, ο Αμπασκάλ περιγράφεται από ανθρώπους που τον γνωρίζουν ως έναν διαφορετικό χαρακτήρα στην προσωπική του ζωή. Γνωστός στους φίλους του ως «Σάντι», παρουσιάζεται ως άνθρωπος χαμηλών τόνων, πιστός στις πεποιθήσεις του, με ιδιαίτερη αγάπη για τη φύση και την παρατήρηση πουλιών.

«Είναι τραχύς και σκληρός δημόσια, αλλά ήσυχος και ντροπαλός ιδιωτικά. Αυτές είναι οι αντιφάσεις του Αμπασκάλ», έχει δηλώσει ο Ινιάκι Ορτέγα Κασόν, πρώην βουλευτής του PP στη Χώρα των Βάσκων, ο οποίος τον γνωρίζει από το 1996.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Πενιαλβέρ, πρώην σύμβουλος του Vox και συγγραφέας βιβλίου για το ηγετικό στιλ του Αμπασκάλ, εκτιμά ότι η αυτοπεποίθηση με την οποία υπερασπίζεται τις θέσεις του μπορεί να τον μετατρέψει σε έναν «υπερ-ηγέτη». Όπως υποστηρίζει, αυτή η ικανότητα επιρροής αποτελεί έναν από τους λόγους για τους οποίους ο επικεφαλής του Vox έχει απήχηση σε σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος.

Ωστόσο, η ισχυρή συγκέντρωση εξουσίας γύρω από το πρόσωπό του έχει προκαλέσει και εσωτερικές αντιδράσεις. Διαδοχικά κύματα αποχωρήσεων προβεβλημένων στελεχών, μεταξύ των οποίων και οι περισσότεροι από τους άλλους ιδρυτές του κόμματος, έχουν συνοδευτεί από δημόσιες καταγγελίες για ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ηγεσίας που δεν αφήνει περιθώρια για διαφορετικές απόψεις.

Greek citizens living abroad vote for the Greek legislative election at a polling station in Brussels, Belgium on May 20, 2023.

Το 2019, το Vox τροποποίησε το καταστατικό του, καταργώντας την απευθείας εκλογή της ηγεσίας από τα μέλη και ενισχύοντας τον ρόλο της 12μελούς κεντρικής επιτροπής στην επιλογή των υποψηφίων για τα ψηφοδέλτια σε ολόκληρη τη χώρα. Η αλλαγή αυτή διαφοροποίησε το κόμμα από την πρακτική άλλων ισπανικών πολιτικών σχηματισμών, όπου η εξουσία κατανέμεται περισσότερο μεταξύ περιφερειακών και κομματικών οργάνων.

Ο Αμπασκάλ υπερασπίστηκε τότε την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να «θωρακιστεί» το Vox απέναντι σε «εισοδιστές, καιροσκόπους» και ανθρώπους που, όπως είπε, προσέρχονται σε ένα κόμμα όχι για να υπηρετήσουν την Ισπανία αλλά για να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους.

Απαντώντας στις επικρίσεις για τις αποχωρήσεις στελεχών, υποστήριξε ότι η εκλογική πορεία του κόμματος θα πρέπει να αξιολογείται με βάση τα αποτελέσματά του και όχι με γνώμονα όσους επέλεξαν να αποχωρήσουν.

Η τελευταία μάχη Σάντσεθ – Φεϊχό και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης

Το πολιτικό διακύβευμα των εκλογών βρέθηκε στο επίκεντρο και της τελευταίας τηλεμαχίας της προεκλογικής εκστρατείας, στην οποία ο Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε για πιθανή οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα και στις κοινωνικές κατακτήσεις, εάν η δεξιά και η ακροδεξιά αναλάβουν από κοινού τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Την Κυριακή θα υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικοί δρόμοι. Ο ένας οδηγεί σε μια Ισπανία του παρελθόντος, μια Ισπανία δημοσιονομικών περικοπών, παγώματος μισθών και αμφισβήτησης των κοινωνικών κατακτήσεων. Και υπάρχει ένας άλλος δρόμος που οδηγεί σε μια Ισπανία ευημερούσα, σύγχρονη και φιλοευρωπαϊκή», δήλωσε ο απερχόμενος πρωθυπουργός.

Οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν το PP ως πρώτο κόμμα, με το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) του Σάντσεθ να ακολουθεί. Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των δύο σχηματισμών περιορίστηκε τις τελευταίες ημέρες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πιο αμφίρροπης αναμέτρησης.

Ο Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά πολιτικών και κοινωνικών κρίσεων. Δικαστικές υποθέσεις που αφορούν πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος, σιδηροδρομικά δυστυχήματα που στοίχισαν τη ζωή σε 115 ανθρώπους μέσα στο 2026, η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα και το στεγαστικό πρόβλημα έχουν επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα για την κυβέρνησή του. Ο ίδιος, πάντως, επιμένει ότι η Ισπανία πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί κινητήρια δύναμη οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και να διατηρήσει τον ρόλο της ως χώρας που υπερασπίζεται τις ευρωπαϊκές αξίες.

«Αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές είναι να συνεχίσει η Ισπανία να έχει μια κυβέρνηση που ενισχύει τον δημόσιο τομέα και όχι να διοικείται από εκείνους που θέλουν να περικόψουν τις δημόσιες δαπάνες», ανέφερε, στρέφοντας τα πυρά του κατά του PP και του Vox.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι αποφεύγει να αναλάβει τις ευθύνες του. Παρουσίασε τον εαυτό του ως έναν αποτελεσματικό διαχειριστή, επικαλούμενος την 13ετή εμπειρία του στην προεδρία της περιφερειακής κυβέρνησης της Γαλικίας.

«Η Ισπανία έχει ανάγκη από απαντήσεις, από αλήθεια, από ευπρέπεια και από καλύτερη διαχείριση», υποστήριξε.

Ο Αμπασκάλ, από την πλευρά του, ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους, χαρακτηρίζοντας τον απερχόμενο πρωθυπουργό «υπ’ αριθμόν ένα δημόσιο εχθρό» και επικεφαλής μιας «μαφίας» που, σύμφωνα με τον ίδιο, ευνόησε τη μαζική μετανάστευση.

Το αποτέλεσμα της Κυριακής θα κρίνει, επομένως, όχι μόνο ποιο κόμμα θα αναδειχθεί πρώτο, αλλά και ποιον ρόλο θα διαδραματίσει το Vox στην επόμενη ημέρα της Ισπανίας. Εάν το Λαϊκό Κόμμα χρειαστεί τις ψήφους του για να σχηματίσει κυβέρνηση, ο Αμπασκάλ θα βρεθεί σε θέση να διεκδικήσει ουσιαστική επιρροή στην πολιτική ατζέντα της χώρας. Και τότε, η υπεράσπιση της ενότητας της Ισπανίας, που αποτέλεσε το σημείο εκκίνησης της πολιτικής του διαδρομής, θα συναντηθεί με το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα στοίχημά του: τη μετατροπή της εκλογικής δύναμης της ακροδεξιάς σε κυβερνητική εξουσία.