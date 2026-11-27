Ο 50χρονος κτηνοτρόφος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 24χρονο με καραμπίνα λόγω οικονομικών απαιτήσεων του θύματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε τη συνδρομή του 23χρονου ανιψιού του στην πράξη

Η Δολοφονία 24χρονου από την Βουλγαρία στο Περιθώρι Δράμας έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς ένας 50χρονος κτηνοτρόφος φέρεται να προσποιήθηκε ότι δεν είχε ιδέα για την εξαφάνιση του νεαρού, μέχρι που οι Αρχές αποκάλυψαν την αλήθεια, πέντε μέρες αργότερα.

Ο 50χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ομολόγησε το έγκλημα ο 50χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα εργαζόταν δίπλα στον 50χρονο στη χώρα μας, ενώ η σχέση τους ήταν τόσο επαγγελματική όσο και ερωτική. Ο 50χρονος είχε βαφτίσει τα παιδιά του 24χρονου.

Μετά από πέντε ημέρες, ο 50χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει το πτώμα του νεαρού.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό συμβάν, με τους κατοίκους να παρακολουθούν τις εξελίξεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η πορεία των ερευνών των Αρχών

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η οικογένεια του 24χρονου από τη Βουλγαρία έχασε τα ίχνη του και ξεκίνησε να τον αναζητά. Συγγενείς και φίλοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ αρκετοί ταξίδεψαν από τη Βουλγαρία, φοβούμενοι ότι ο 24χρονος είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι Αρχές προσέγγισαν πρώτα τον 50χρονο, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο όπλα, αλλά εντοπίστηκε μόνο το ένα. Για το δεύτερο όπλο έδωσε αντικρουόμενες εξηγήσεις, αρχικά λέγοντας ότι το είχε δανείσει σε φίλο και στη συνέχεια ότι το είχε στείλει για συντήρηση.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Το κίνητρο πίσω από το έγκλημα και ο ρόλος του 23χρονου ανιψιού

Αυτές οι αντιφάσεις τον έφεραν στο επίκεντρο των υποψιών των Αρχών. Τελικά, μετά από πέντε ημέρες, ομολόγησε τη δολοφονία, αναφέροντας πως διατηρούσε ερωτική σχέση με το θύμα και ότι η συνεχής απαίτηση χρημάτων από τον 24χρονο αποτέλεσε το κίνητρο για την πράξη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 50χρονος παραδέχθηκε ότι είχε συνεργό τον 23χρονο ανιψιό του, ο οποίος τον βοήθησε να μεταφέρει το πτώμα από το μαντρί, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα με καραμπίνα, μέχρι τη ρεματιά της περιοχής. Ο 23χρονος συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Τέλος, ο 50χρονος φέρεται να πέταξε την καραμπίνα που χρησιμοποίησε σε ποτάμι, προκειμένου να μην εντοπιστεί το όπλο από τις Αρχές.