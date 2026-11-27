Ο Νοά Φαντιγκά επανέρχεται στο αρχικό σχήμα της ομάδας, ενώ εκτός αποστολής για την αναμέτρηση παραμένουν επίσης οι Ράτσιτς και Μπασίρου

Μια ακόμα απουσία μετράει ο Άρης για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και συγκεκριμένα αυτή του Ζερεμί Πετρίς.

Ο Γάλλος δηλώθηκε τελικά στο ματς της 12ης αγωνιστικής, έχοντας συμπληρώσει κάρτες την περασμένη Δευτέρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

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Αυτό σημαίνει ότι ο Νοά Φαντιγκά επανέρχεται στο αρχικό σχήμα και θα έχει την ευκαιρία του από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Παράλληλα θα απουσιάζουν οι Ράτσιτς και Μπασίρου.