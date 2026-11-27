Η διοίκηση του Άρη επιδιώκει να πετύχει μια σημαντική μείωση από τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ της οψιόν αγοράς για τον 26χρονο Αργεντινό, στοχεύοντας σε συμφωνία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου

Περίπου ένας μήνας απομένει μέχρι να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του Μπενχαμίν Γκαρέ στον Άρη από τη Βάσκο Ντα Γκάμα, με τους «κιτρινόμαυρους» να ανεβάζουν πλέον ρυθμούς, προκειμένου να διασφαλίσουν την παραμονή του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, σε πρόσφατη συνέντευξή του μετά το Αστέρας Τρίπολης – Άρης είχε αναφερθεί στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, εκφράζοντας ουσιαστικά την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα. Μια επιθυμία που είναι δεδομένη και από την πλευρά του Άρη, ο οποίος έχει πλέον περάσει και σε επίσημο επίπεδο τις κινήσεις για την απόκτησή του.

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Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις με τη βραζιλιάνικη ομάδα, με αντικείμενο την αγορά των δικαιωμάτων του 26χρονου.

Κομβικό σημείο των επαφών αποτελεί το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Ο Αρης επιδιώκει να πετύχει μια σημαντική μείωση από τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που είχε οριστεί ως οψιόν αγοράς στο συμβόλαιο δανεισμού που συμφωνήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.

Στόχος των ανθρώπων της ομάδας είναι να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ώστε να κλείσει θετικά η υπόθεση και να μην απαιτηθεί η επιστροφή του Γκαρέ στη Βραζιλία μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του.

Την ίδια στιγμή, οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν την αγορά για πιθανές εναλλακτικές λύσεις στη θέση του δεξιού εξτρέμ, χωρίς ωστόσο να αλλάζει η βασική τους προτεραιότητα. Αυτή δεν είναι άλλη από την παραμονή του Αργεντινού στη Θεσσαλονίκη για τα επόμενα χρόνια.

Στην προσπάθεια αυτή, ο Άρης έχει ως συμμάχους τόσο τη θετική διάθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή όσο και ένα σημαντικό οικονομικό δεδομένο: το συμβόλαιό του με τη Βάσκο Ντα Γκάμα ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, στοιχείο που ενδέχεται να παίξει ρόλο στην έκβαση των διαπραγματεύσεων.