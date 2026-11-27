Όπως επισημαίνει, το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης δεν αφορά απλώς την εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία

Με άρθρο του στην ισπανική εφημερίδα elDiario, ο Αλέξης Τσίπρας τάσσεται υπέρ της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ και του Frente Amplio ενόψει των εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Ο πρώην πρωθυπουργός καλεί την Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην ακροδεξιά, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική μάχη στην Ισπανία έχει ευρύτερη ευρωπαϊκή σημασία.

Όπως επισημαίνει, το διακύβευμα της εκλογικής αναμέτρησης δεν αφορά απλώς την εναλλαγή στην κυβερνητική εξουσία. Στο επίκεντρο βρίσκονται το ποιος θα ωφεληθεί από την οικονομική ανάπτυξη, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και το ενδεχόμενο επιστροφής της Δεξιάς στην εξουσία με τη στήριξη του Vox.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο Αλέξης Τσίπρας καλεί τους Ισπανούς πολίτες να στηρίξουν το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE) και τις δυνάμεις της Αριστεράς, με επικεφαλής τον Πέδρο Σάντσεθ, υιοθετώντας το ιστορικό σύνθημα «¡No pasarán!» ως μήνυμα αντίστασης στην ακροδεξιά.

Το ισπανικό παράδειγμα και η οικονομία

Στο άρθρο του, ο πρώην πρωθυπουργός επικαλείται την οικονομική και κοινωνική πολιτική της ισπανικής κυβέρνησης, προβάλλοντας ως βασικό επιχείρημα την αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 735,90 ευρώ το 2018 στα 1.221 ευρώ το 2026, καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κατά τον ίδιο, η ισπανική εμπειρία διαψεύδει την άποψη ότι η εργασιακή επισφάλεια αποτελεί αναπόφευκτο τίμημα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από πολιτικές που διασφαλίζουν ότι τα οφέλη της φτάνουν στους εργαζομένους και στην κοινωνία.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη στεγαστική κρίση, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις των μισθών δεν αρκούν όταν το κόστος των ενοικίων απορροφά το πρόσθετο εισόδημα των νοικοκυριών. Σε αυτό το πλαίσιο, θέτει ως προτεραιότητες τη ρύθμιση των μισθωμάτων στις περιοχές όπου οι υψηλές τιμές εκτοπίζουν τους κατοίκους και την ενίσχυση της δημόσιας κατοικίας με προσιτά ενοίκια.

Παράλληλα, αντιπαραβάλλει τις προτάσεις αυτές με τη δέσμευση του Λαϊκού Κόμματος (PP) να καταργήσει τον νόμο για τη στέγη, αλλά και με τις θέσεις του Vox για τα εργασιακά δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές.

«Η μάχη αφορά ολόκληρη την Ευρώπη»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει την εκλογική αναμέτρηση στην Ισπανία με μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση που εκτείνεται πέρα από τα σύνορα της χώρας. Αναφέρεται στις πολιτικές εξελίξεις στη Βραζιλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία και την Ελλάδα, προειδοποιώντας για την ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η άνοδος των ακροδεξιών δυνάμεων συνδέεται με την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στοχοποίηση των ευάλωτων ομάδων και την αμφισβήτηση του διεθνούς δικαίου.

Το βασικό μήνυμα του άρθρου είναι η ανάγκη συγκρότησης ενός κοινού μετώπου ανάμεσα στην Αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία, με συγκεκριμένες προτάσεις για την ενίσχυση των μισθών, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για τον πρώην πρωθυπουργό, η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν αποτελεί απλώς μια εκλογική τακτική, αλλά αναγκαία πολιτική απάντηση στην ενίσχυση της ακροδεξιάς. Και η Ισπανία, όπως υποστηρίζει, αποτελεί ένα από τα κρίσιμα πεδία αυτής της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.