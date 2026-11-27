Η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ έχοντας τις αισθήσεις της, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία

Άτομο με πατίνι παρασύρθηκε από όχημα στην Εθν. Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Περιστερίου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για γυναίκα περίπου 35 ετών, η οποία παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις της.

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Λόγω του περιστατικού, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία.