Ο 65χρονος ακαδημαϊκός που εξελέγη βουλευτής τον Οκτώβριο του 2026 χαρακτηρίζει το Κόσοβο «προσωρινά κατεχόμενο έδαφος» και τάσσεται κατά της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία

Τον πανεπιστημιακό καθηγητή Χημείας και ακαδημαϊκό Ράντομιρ Σάιτσιτς επέλεξαν οι φοιτητικές συνελεύσεις ως επίσημο υποψήφιο της Φοιτητικής Λίστας για τις προεδρικές εκλογές στη Σερβία, οι οποίες έχουν προκηρυχθεί για τις 27 Δεκεμβρίου.

Ο 65χρονος Σάιτσιτς είναι τακτικό μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (SANU) από το 2018 και διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της οργανικής χημείας. Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές και ερευνητικές σπουδές στη Γαλλία, ενώ συγκαταλέγεται στους πρώτους πανεπιστημιακούς που εξέφρασαν ανοιχτά τη στήριξή τους στις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

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Είχε καταδικάσει την αστυνομική βία και το 2025 συνυπέγραψε το αίτημα μελών της SANU για την παραίτηση του τότε προέδρου της Δημοκρατίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Από τις φοιτητικές κινητοποιήσεις στη διεκδίκηση της προεδρίας

Η πολιτική του παρουσία ενισχύθηκε στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026, όταν η Φοιτητική Λίστα κατέγραψε ιστορική νίκη, εξασφαλίζοντας την αυτοδυναμία. Ο Σάιτσιτς εξελέγη βουλευτής και ήταν εκείνος που ανακοίνωσε τη νίκη της παράταξης το βράδυ των εκλογών.

Η επιλογή του για την προεδρική υποψηφιότητα σηματοδοτεί τη συνέχεια της πολιτικής παρουσίας του φοιτητικού κινήματος, το οποίο πλέον διεκδικεί ρόλο και στην κορυφή της κρατικής εξουσίας.

Κράτος δικαίου, Κόσοβο και σχέσεις με τη Ρωσία

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές του θέσεις, ο Σάιτσιτς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου, στην ανεξαρτησία των θεσμών και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Παράλληλα, διατηρεί σκληρή εθνική γραμμή στην εξωτερική πολιτική. Χαρακτηρίζει το Κόσοβο «προσωρινά κατεχόμενο έδαφος» και τάσσεται κατά της επιβολής κυρώσεων στη Ρωσία, υποστηρίζοντας τη διατήρηση στενών σχέσεων με τη Μόσχα.

Η υποψηφιότητά του συνδυάζει, επομένως, το αίτημα των φοιτητικών κινητοποιήσεων για θεσμικές αλλαγές και αντιμετώπιση της διαφθοράς με μια σαφώς προσανατολισμένη εθνική στάση στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.