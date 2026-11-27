Ο πιλότος απέρριψε την υποθετική πρόταση του Αμερικανού προέδρου, εξηγώντας ότι δεν θα αντάλλασσε το όνειρό του με καμία από τις πολυτέλειες που του περιέγραψε

Μια αμήχανη στιγμή έζησε η Μελάνια Τραμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Αμερικανούς στρατιωτικούς που υπηρετούν στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ευχαριστιών, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνθηκε σε έναν εξ αυτών, κάνοντας… μια πολύ άβολη ερώτηση.

Κάποια στιγμή, ο Τραμπ επιχείρησε να εντάξει στη συζήτηση και τη σύζυγό του, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του.

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«Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή εάν κάποιος από τους δέκα ανθρώπους που βρίσκονται γύρω σας έχει κάποια ερώτηση, έχουμε εδώ την υπέροχη Πρώτη Κυρία μας, η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ακολούθησαν μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, προτού ο υπεύθυνος για τον συντονισμό της τηλεφωνικής επικοινωνίας απαντήσει: «Κύριε πρόεδρε, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ερώτηση αυτή τη στιγμή».

Στη συνέχεια, ο Ρεπουμπλικάνος απευθύνθηκε, σύμφωνα με το PBS NewsHour σε έναν πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί στο εξωτερικό και τον ρώτησε εάν θα αντάλλασσε τη στρατιωτική του καριέρα με μια πολυτελή ζωή σε ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη, έχοντας στο πλευρό του μια όμορφη γυναίκα σαν τη Μελάνια!

REUTERS/Kevin Lamarque

«Θα αντάλλασσες την καριέρα σου με ένα ρετιρέ στη Νέα Υόρκη και μια γυναίκα σαν τη δική μου;»τον ρώτησε ο Αμερικανός πρόεδρος, σημειώνοντας: «Είναι σκληρή ερώτηση, πρόσεχε τι θα απαντήσεις!».

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Ο πιλότος απέρριψε την υποθετική πρόταση του Τραμπ, εξηγώντας ότι η αγάπη του για τα αεροπλάνα χρονολογείται από τα παιδικά του χρόνια και ότι δεν θα αντάλλασσε το όνειρό του με καμία από τις πολυτέλειες που του περιέγραψε ο πρόεδρος.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την προσδοκία ότι θα έχει μια εποικοδομητική συνεργασία με τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι πρόκειται να αποκτήσουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο, ξεκαθαρίζοντας πάντως πως θα φτάσει ως το τέρμα το δικαίωμα στην άσκηση βέτο. «Θα ασκούμε απλώς βέτο, βέτο, βέτο, μέχρι να έχουμε νομοθεσία που θα είναι εξαιρετική για όλους», ανέφερε.

Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να συνεργαστεί με τους Δημοκρατικούς σε συγκεκριμένα ζητήματα. «Έχω την αίσθηση ότι τελικά θα έχουμε μια σχέση διακομματικής συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, την υγειονομική περίθαλψη… Ίσως να πετύχουμε περισσότερα από όσα θα πετυχαίναμε με τον πιο παραδοσιακό τρόπο».