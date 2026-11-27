Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί σε πολλα νοικοκυριά μετά από την κακοκαιρία στις ΗΠΑ - Αναβλήθηκε η παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών

Εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα μετά από την σαρωτική καταιγίδα που κατέκλυσε τις ΗΠΑ ανήμερα την Ημέρα των Ευχαριστιών, φέρνοντας βροχές, πλημμύρες και χιονοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους ενώ εκατοντάδες πτήσεις καθυστέρησαν ή ακυρώθηκαν.

Την ίδια ώρα, γέφυρες και οδικοί άξονες στην ανατολική ακτή τέθηκαν εκτός κυκλοφορίας, ενώ η μεγάλη παρέλαση για την Ημέρα των Ευχαριστιών μεταφέρθηκε για το Σάββατο (28.11.2026), για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της ιστορίας της.

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Η καταιγίδα σαρώνει μια εκτεταμένη περιοχή από το Μιζούρι έως τη Μασαχουσέτη, πλήττοντας τις μεσοδυτικές και βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 113 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε περιοχές των ακτών του Μέσου Ατλαντικού, η στάθμη των υδάτων σημείωσε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ χιονοπτώσεις κάλυψαν τμήματα της μεσοδυτικής χώρας, πριν το κύμα κακοκαιρίας κινηθεί προς τον Νότο. Παράλληλα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ.

🇺🇸WATCH: Powerful winds and heavy rain hammer Midtown Manhattan as New Yorkers brave a nasty Thanksgiving storm. https://t.co/zu9CrNmr8b — Global Brief (@globalbrief_now) November 27, 2026

Παράλληλα στο Μέριλαντ έκλεισαν γέφυρες λόγω των θυελλωδών ανέμων, ενώ πολλά νοικοκυριά κλήθηκαν να περιορίσουν την χρήση νερού στα απολύτως απαραίτητα λόγω προβλημάτων ηλεκτροδότησης.

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Στο Ντελαγουερ, οι παραλίες σαρώθηκαν από μεγάλα κύματα φτάνοντας ακόμη και στα παραλιακά πεζοδρόμια, ενώ η Ουάσινγκτον κατέγραψε την πιο βροχερή Ημέρα των Ευχαριστιών από τότε που ξεκίνησαν οι μετεωρολογικές μετρήσεις, ενώ η άνοδος της στάθμης των υδάτων προκάλεσε πλημμύρες στους διαδρόμους του Εθνικού Αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν.

HAPPENING: Coastal flooding is once inundating parts of the Rockaways as a powerful Thanksgiving storm brings rising water and hazardous conditions. FDNY crews are assisting residents in flooded homes and vehicles in Queens, New York City. (Fotooge: Mag Ali Artiz via IG.) https://t.co/9BrPWBsM4T — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 27, 2026

Σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Περισσότερα από 980.000 νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έως το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, με την Πενσιλβάνια, τη Βιρτζίνια, το Μέριλαντ και το Νιου Τζέρσεϊ να καταγράφουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ηλεκτροδότησης.

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Ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο, δήλωσε ότι τα συνεργεία των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας εργάζονται αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ωστόσο, πάροχοι στη Βιρτζίνια και το Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησαν ότι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και αρκετές ημέρες, καθώς τα συνεργεία πρέπει πρώτα να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές είναι ασφαλής.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης έκτακτης ομοσπονδιακής χρηματοδότησης για τις περιοχές της ανατολικής ακτής που έχουν πληγεί.

Την ίδια ώρα, οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και σε κατοικημένες περιοχές. Σύμφωνα με τον συντονιστή διαχείρισης έκτακτων αναγκών της πόλης, Σκοτ Έβανς, τα σωστικά συνεργεία απομάκρυναν κατοίκους από πλημμυρισμένα σπίτια και πραγματοποίησαν περισσότερες από 14 επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί στα οχήματά τους.

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Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Η κακοκαιρία πλήττει τις ΗΠΑ σε μία από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές περιόδους του χρόνου, καθώς εκατομμύρια Αμερικανοί μετακινούνται για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Πέμπτη ακυρώθηκαν περισσότερες από 400 πτήσεις, ενώ περίπου 2.200 ακόμη παρουσίασαν καθυστερήσεις σε αεροδρόμια των ΗΠΑ, τόσο σε αφίξεις όσο και σε αναχωρήσεις και εσωτερικά δρομολόγια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) είχε ήδη προειδοποιήσει για προβλήματα στις αερομεταφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Ιστορική αναβολή της παρέλασης της Macy’s – Παλίρροιες-ρεκόρ στην Καλιφόρνια

Η σφοδρή κακοκαιρία ανέτρεψε και μία από τις πιο εμβληματικές παραδόσεις της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η καθιερωμένη παρέλαση της Macy’s στη Νέα Υόρκη αναβλήθηκε για πρώτη φορά στα 100 χρόνια της ιστορίας της, με τη διοργάνωση να μεταφέρεται για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.

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Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στη δυτική ακτή των ΗΠΑ, εξαιτίας των εξαιρετικά υψηλών παλιρροιών, που είναι γνωστές ως «king tides».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), η στάθμη των υδάτων σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2,4 μέτρα, καταρρίπτοντας ρεκόρ που είχαν σημειωθεί μόλις τον προηγούμενο μήνα. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την περιοχή της Pacifica, όπου η θάλασσα κατακλύζει τμήμα της προβλήτας Pacifica Pier.

A vehicle drives on a flooded section of Route 17 South during heavy rains from a storm on Thanksgiving in East Rutherford, New Jersey, US, November 26, 2026 . Kevin R. Wexler/NorthJersey.com/USA TODAY NETWORK via Imagn Images via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Αντίστοιχα υψηλές στάθμες είχαν καταγραφεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο Σαν Ντιέγκο και το Λος Άντζελες, με τις τοπικές Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις παράκτιες ζώνες.

Οι ακραίες παλίρροιες προκάλεσαν προβλήματα και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, αναγκάζοντας την Amtrak να ακυρώσει αρκετά δρομολόγια της παραλιακής γραμμής Pacific Surfliner.

Παράλληλα, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από τον Ειρηνικό Ωκεανό αναμένεται να επηρεάσουν τις βορειοδυτικές ΗΠΑ και τη βρετανική Κολομβία του Καναδά, φέρνοντας ισχυρές βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις στα ορεινά και θυελλώδεις ανέμους.

Στο μεταξύ, την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακή βοήθεια για τη Φλόριντα, μετά τις σοβαρές καταιγίδες και πλημμύρες που έπληξαν την Πολιτεία. Όπως διευκρίνισε, το συνολικό ποσό περιλαμβάνει και χρηματοδότηση που είχε εγκριθεί νωρίτερα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών του τυφώνα Ισαΐας.