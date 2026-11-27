Σχεδόν 300.000 Καναδοί ζητούν την απομάκρυνση του Αμερικανού πρεσβευτή στη χώρα τους, Πιτ Χέκστρα, καταγγέλλοντας τη στάση και τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Η σχετική αίτηση, που κατατέθηκε επισήμως στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, αποτυπώνει το τεταμένο κλίμα στις σχέσεις των δύο γειτονικών χωρών μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε η βουλευτής των Πρασίνων Ελίζαμπεθ Μέι, η οποία χαρακτήρισε τον Χέκστρα «τον λιγότερο διπλωματικό διπλωμάτη που έχουμε δει ποτέ».

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Petition to oust US ambassador reaches Canadian Parliament https://t.co/vU3EWaEI4O — The Hill (@thehill) November 27, 2026

Όπως ανέφερε, ο Αμερικανός πρεσβευτής έχει επανειλημμένα επιδείξει επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στους Καναδούς. Για τον λόγο αυτό, σχεδόν 290.000 πολίτες ζητούν από την κυβέρνηση να τον κηρύξει επισήμως «ανεπιθύμητο πρόσωπο».

Οι δηλώσεις για την προσάρτηση του Καναδά

Οι υπογράφοντες την αίτηση κατηγορούν τον Χέκστρα ότι έχει συμβάλει στην κανονικοποίηση των απειλών της κυβέρνησης Τραμπ περί προσάρτησης του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ του καταλογίζουν επανειλημμένες παρεμβάσεις στον δημόσιο πολιτικό διάλογο της χώρας.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο Αμερικανός πρεσβευτής είχε δηλώσει ότι το ενδεχόμενο προσάρτησης του Καναδά από τις ΗΠΑ θα ήταν «καλό να συζητηθεί» μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ. Μάλιστα, είχε διευκρινίσει ότι με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση εξέφραζε την άποψη του Αμερικανού προέδρου.

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Παράλληλα, είχε επικρίνει διαφημιστική εκστρατεία της επαρχίας του Οντάριο, το φθινόπωρο του 2025, η οποία στρεφόταν κατά των αμερικανικών τελωνειακών δασμών. Η παρέμβασή του είχε προκαλέσει αντιδράσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονταν ήδη υπό πίεση.

Ποιος είναι ο Πιτ Χέκστρα

Ο Πιτ Χέκστρα ανέλαβε καθήκοντα πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Καναδά τον Απρίλιο του 2025. Προηγουμένως είχε διατελέσει μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ επί 18 χρόνια, εκπροσωπώντας το Μίσιγκαν, μια βιομηχανική πολιτεία που συνορεύει με τον Καναδά.

Αμερικανός ολλανδικής καταγωγής, είχε επίσης υπηρετήσει ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ολλανδία κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Campaign to oust Trump’s ambassador reaches Canada’s Parliament https://t.co/qN8AsjlVXw — POLITICO (@politico) November 26, 2026

Η θητεία του στη Χάγη είχε σημαδευτεί από αντιδράσεις για δηλώσεις του σε συνέντευξη, κατά την οποία είχε αρνηθεί ότι είχε κάνει αντιμουσουλμανικά σχόλια το 2015, παρά τα διαθέσιμα στοιχεία. Τότε είχε αναγκαστεί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη.

Η προθεσμία της καναδικής κυβέρνησης

Η καναδική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει επισήμως στην αίτηση εντός 45 ημερών από την κατάθεσή της στο κοινοβούλιο, δηλαδή το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, η υποχρέωση απάντησης δεν συνεπάγεται ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην απομάκρυνση του Αμερικανού πρεσβευτή. Το αίτημα αναδεικνύει, πάντως, το μέγεθος της δυσαρέσκειας που έχει προκαλέσει στον Καναδά η στάση της κυβέρνησης Τραμπ και οι επανειλημμένες αναφορές της στην προσάρτηση της γειτονικής χώρας.