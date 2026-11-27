Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε αναστολή ορισμένων διαδικασιών λόγω της αναστάτωσης που προκλήθηκε, ενώ η Διοίκηση Κυβερνοχώρου συνδράμει στην έρευνα για το περιστατικό

Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Cloud One, μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες υπολογιστικού νέφους (cloud) του αμερικανικού στρατού και βασική ψηφιακή υποδομή της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, επικαλούμενο πηγές με γνώση της υπόθεσης, χάκερ κατάφεραν να παραβιάσουν την πλατφόρμα, προκαλώντας αναστάτωση στη λειτουργία της και αναγκάζοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναστείλουν ορισμένες διαδικασίες.

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BREAKING: Hackers have breached the US Air Force’s flagship ‘Cloud One’ computing platform, Reuters reports Cloud One is among US military’s biggest cloud platforms — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 27, 2026

Η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η συγκεκριμένη υποδομή διαχειρίζεται μεγάλο όγκο πληροφοριών που σχετίζονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις, το προσωπικό και την υλικοτεχνική υποστήριξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το Reuters, το οποίο επικαλείται πέντε πηγές που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, επισημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εξακριβώσει ποιοι βρίσκονται πίσω από την επίθεση, ποια είναι η πλήρης έκταση της παραβίασης ή εάν οι χάκερ κατάφεραν να υποκλέψουν δεδομένα.

Σε ανακοίνωσή της, η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το περιστατικό, σημειώνοντας ότι «δεν σχολιάζει την κατάσταση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι λαμβάνει διαρκώς μέτρα για την προστασία των πληροφοριών και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της.

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Μία από τις μεγαλύτερες ψηφιακές υποδομές του αμερικανικού στρατού

Η ανάπτυξη της Cloud One ξεκίνησε το 2017, με στόχο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Για τη δημιουργία και τη λειτουργία της αξιοποιούνται τεχνολογικές υποδομές τεσσάρων μεγάλων εταιρειών: της Microsoft, της Amazon, της Oracle και της Alphabet.

Η πλατφόρμα υποστηρίζει δεκάδες εφαρμογές και υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας για τη λειτουργία της Πολεμικής Αεροπορίας. Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται για τη διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας, την υλικοτεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση, την αεράμυνα, καθώς και την παρακολούθηση στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με δύο από τις πηγές που επικαλείται το Reuters, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες cloud που χρησιμοποιεί ο αμερικανικός στρατός.

«Μια παραβίαση εδώ είναι πολύ σοβαρή υπόθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά μία από τις πηγές, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα του περιστατικού.

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Την ίδια ώρα, οι ερευνητές έχουν ζητήσει τη συνδρομή της Διοίκησης Κυβερνοχώρου των ΗΠΑ (Cyber Command), προκειμένου να αποτιμηθεί η έκταση της παραβίασης και να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της.

Νέο πλήγμα στην κυβερνοασφάλεια των αμερικανικών υπηρεσιών

Η επίθεση στην Cloud One έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας που έχουν πλήξει το τελευταίο διάστημα αμερικανικές κρατικές και στρατιωτικές υπηρεσίες, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προστασία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών της χώρας.

Μόλις τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 24 Νοεμβρίου 2026, η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) και το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών (ODNI) φέρονται να δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση, κατά την οποία διέρρευσαν ορισμένες μη διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Παράλληλα, έχουν αποκαλυφθεί δύο ξεχωριστές παραβιάσεις στο FBI, ενώ πρόσφατα περιστατικά στον κυβερνοχώρο έχουν εμπλέξει και το Πεντάγωνο, καθώς και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η νέα υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για την ανθεκτικότητα των αμερικανικών ψηφιακών συστημάτων απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για υποδομές που υποστηρίζουν κρίσιμες στρατιωτικές λειτουργίες.