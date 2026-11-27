Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε ότι δεν θα είχε αντίρρηση να συναντηθεί με τον Ελ Σάγεντ, τον οποίο χαρακτήρισε «έξυπνο τύπο»

Περιθώρια διακομματικής συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς άφησε να διαφανεί ότι υπάρχουν ο Ντόναλντ Τραμπ, δύο εβδομάδες μετά τις σημαντικές απώλειες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οι οποίες αναδιαμόρφωσαν τις πολιτικές ισορροπίες στο Κογκρέσο.

«Έχω την αίσθηση ότι θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολύ διακομματική σχέση με τους Δημοκρατικούς και θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, την υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη, αλλά και πολλά ακόμη», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

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Trump: I have a feeling we’re going to end up with a very bipartisan relationship with the Democrats where we can take care of a lot of different things, health care… Maybe more than would have gotten done the more traditional way https://t.co/LungAmX8ev — Acyn (@Acyn) November 26, 2026

Ο Τραμπ επικοινώνησε με τους στρατιωτικούς από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, σε εορταστικό κλίμα λόγω της σημαντικής αμερικανικής γιορτής.

Το βέτο και τα περιθώρια συνεννόησης

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια που ενδέχεται να προωθήσει η νέα δημοκρατική πλειοψηφία στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο. Έσπευσε, ωστόσο, να διευκρινίσει ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση.

«Δεν σκοπεύω να ασκώ βέτο στα πάντα τα επόμενα δύο χρόνια», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης με τους πολιτικούς του αντιπάλους για νομοθετικές πρωτοβουλίες κατά το υπόλοιπο της θητείας του.

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Σύμφωνα με το αμερικανικό Σύνταγμα, ο Τραμπ δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία.

Η πρόταση για την υγειονομική κάλυψη και ο Άμπντουλ Ελ Σάγεντ

Η αναφορά του Τραμπ στην υγειονομική περίθαλψη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς έρχεται δύο εβδομάδες μετά την έκκληση του Άμπντουλ Ελ Σάγεντ, εκλεγμένου γερουσιαστή στο Μίσιγκαν, προς τον Αμερικανό πρόεδρο να προωθήσει ένα σύστημα καθολικής υγειονομικής κάλυψης για τους Αμερικανούς.

Ο Ελ Σάγεντ είχε δημοσιεύσει στην πλατφόρμα X φωτογραφία μιας χρυσής κάρτας, η οποία παρέπεμπε σε κάρτα ασφάλισης υγείας και έφερε την ονομασία «TrumpCare».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε πρόσφατα ότι δεν θα είχε αντίρρηση να συναντηθεί με τον Ελ Σάγεντ, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε «έξυπνο τύπο».

Η προοπτική μιας τέτοιας συνάντησης παρουσιάζει πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς τόσο ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος όσο και στελέχη των Ρεπουμπλικανών είχαν επιτεθεί προεκλογικά στον Ελ Σάγεντ, χαρακτηρίζοντάς τον «υποστηρικτή τρομοκρατών» και «ριζοσπάστη εξτρεμιστή».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη μιας πιο πραγματιστικής προσέγγισης απέναντι στη νέα κοινοβουλευτική πραγματικότητα, καθώς οι απώλειες των Ρεπουμπλικανών περιορίζουν τα περιθώρια μονομερούς προώθησης της πολιτικής του ατζέντας.