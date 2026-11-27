Ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό της ηθοποιού κατά τη διάρκεια της περιπέτειας της υγείας της, αναλαμβάνοντας τα έξοδα στο κέντρο αποκατάστασης

Το δικό του μήνυμα αποχαιρετισμού στην σπουδαία ηθοποιό Μάγδα Τσαγγάνη είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης μέσα από την τρυφερή ανάρτηση του στο Instagram με δύο φωτογραφίες της ηθοποιού.

Ο θάνατος της Μάγδας Τσαγγάνη, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών (27/11/2026), βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος μάλιστα την είχε στηρίξει στη μάχη που έδινε με την υγεία της, να είναι ένας από τους πρώτους που την αποχαιρέτησαν.

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Ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε εργαστεί με τη Μάγδα Τσαγγάνη στην τηλεόραση μοιράστηκε δύο φωτογραφίες της στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας να την αποχαιρετήσει με έναν λιτό και τρυφερό τρόπο.

«Η υπέροχη Μάγδα μας! Η αγαπημένη της φωτογραφία» έγραψε ο ηθοποιός και σεναριογράφος.

Η γνωριμία τους μας γυρίζει πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και στις «Σαββατογεννημένες», την πρώτη τηλεοπτική σειρά που υπέγραψε σεναριακά ο Γιώργος Καπουτζίδης και η οποία μέχρι σήμερα κατέχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των τηλεθεατών. Η Μάγδα Τσαγγάνη είχε υποδυθεί τη μητέρα του χαρακτήρα που ενσάρκωνε ο Αργύρης Αγγέλου, χαρίζοντας στο κοινό απολαυστικές στιγμές με το πηγαίο χιούμορ της.

Η σχέση τους, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στα τηλεοπτικά πλατό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης στάθηκε έμπρακτα στο πλευρό της Μάγδας Τσαγγάνη κατά τη δύσκολη περίοδο της περιπέτειας της υγείας της, αναλαμβάνοντας τα έξοδα της παραμονής της στο κέντρο αποκατάστασης.

Μια πράξη αλληλεγγύης που αποτυπώνει την εκτίμηση και την αγάπη του για τη συνάδελφό του, περισσότερες από δύο δεκαετίες μετά τη συνεργασία τους.

Σήμερα, ο Γιώργος Καπουτζίδης αποχαιρέτησε την «υπέροχη Μάγδα», όπως χαρακτηριστικά την αποκάλεσε, κρατώντας ζωντανή την ανάμνησή της μέσα από τις φωτογραφίες που εκείνη άφησε πίσω της.