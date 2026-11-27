Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου σε ηλικία 96 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού, Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου. Σε σχετική δήλωσή της, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε με συγκίνηση στη μακρόχρονη προσφορά του Δημήτρη Καλλιβωκά στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Όπως τόνισε η υπουργός Πολιτισμού, «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά, ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με εξαιρετικά μακρόχρονη και γόνιμη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Το ευρύ κοινό γνώρισε τον Δημήτρη Καλλιβωκά από τις αξέχαστες εμφανίσεις του στις ταινίες ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, σε χαρακτηριστικούς ρόλους.»

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Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και το ταλέντο του ηθοποιού, σημειώνοντας ότι υπήρξε ερμηνευτής με φυσική γοητεία, μεγάλη θεατρική σκευή και ξεχωριστά δραματουργικά προσόντα. Διακρίθηκε σε κορυφαίους ρόλους τόσο του ελληνικού όσο και του παγκόσμιου ρεπερτορίου, ερμηνεύοντάς τους με φυσικότητα, ευχέρεια και αφοσίωση.

Η πορεία του Δημήτρη Καλλιβωκά στη σκηνή, τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, τον καθιέρωσε ως οικεία φιγούρα στο κοινό, χωρίς να επισκιάσει τη μακρόχρονη και μοναδική του προσφορά στο θέατρο. Ήταν, σύμφωνα με τη δήλωση της υπουργού, άνθρωπος προσιτός, ευπροσήγορος και ακούραστος εργάτης της Τέχνης, ο οποίος κέρδισε την εκτίμηση των συναδέλφων και του κοινού.

Η απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά, όπως επισημάνθηκε, σηματοδοτεί το τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής και στερεί από τον καλλιτεχνικό κόσμο έναν από τους τελευταίους εκπροσώπους της λαμπρής γενιάς που ανανέωσε το ελληνικό θέατρο.

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Ολόκληρη η ανακοίνωσή της:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Δημήτρη Καλλιβωκά, ηθοποιού μεγάλου διαμετρήματος, με εξαιρετικά μακρόχρονη και γόνιμη πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Το ευρύ κοινό γνώρισε τον Δημήτρη Καλλιβωκά από τις αξέχαστες εμφανίσεις του στις ταινίες ακμής του ελληνικού κινηματογράφου, σε χαρακτηριστικούς ρόλους.

Υπήρξε ερμηνευτής, με φυσική γοητεία, μεγάλη θεατρική σκευή και ιδιαίτερα δραματουργικά προσόντα. Ένας ηθοποιός που διακρίθηκε σε κορυφαίους ρόλους του ελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου, ερμηνεύοντάς τους με φυσικότητα και ευχέρεια, αλλά και αφοσίωση.

Το πέρασμά του από τη σκηνή, στη μικρή και μεγάλη οθόνη, τον κατέστησε οικεία φιγούρα χωρίς να επισκιάσει τη μακρόχρονη, μοναδική προσφορά του στο θέατρο. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ήταν άνθρωπος προσιτός, ευπροσήγορος, ακούραστος εργάτης της Τέχνης, κερδίζοντας από νωρίς -και απόλυτα δίκαια- την εκτίμηση των ομοτέχνων του και του κοινού. Η απώλειά του κλείνει μια σπουδαία διαδρομή στερώντας μας έναν ηθοποιό, από τους τελευταίους εκπροσώπους της λαμπρής γενιάς που έδωσε νέα πνοή στο ελληνικό θέατρο.