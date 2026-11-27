Σχολεία σε περιοχές ακριτικές, παραμεθόριες. Μαθητές που δεν έχουν «διπλανό» για να κάνουν ζαβολιές, ν’ αντιγράψουν, να διαβάσουν μαζί το απόγευμα. Παιδιά λιγοστά σε τόπους που αναζητούν περισσότερη ζωή και κοινότητες που οριακά «μοσχοβολούν σχολειό», όπως είχα ακούσει κάποτε να λέει ένας παππούς που περίμενε ευτυχισμένος το εγγονάκι του να σχολάσει.

Από τα Ιωάννινα μέχρι τη Λέσβο και τη Σύμη κι από το Καστελλόριζο μέχρι την Ξάνθη, τη Σαμοθράκη και τα Θύμαινα. Εκεί που τελειώνει ο χάρτης της Ελλάδος, εκεί παραμένουν πεισματικά μια «χούφτα» παιδιά, μαζί με τις οικογένειές τους.

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580 μονάδες συνολικά, σε δυσπρόσιτες περιοχές.

423 Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 157 Δευτεροβάθμιας.

Περίπου 19.000 μαθητές, δηλαδή το 1,5% του συνολικού πληθυσμού των μαθητών,

βιώνουν όλα τα υπέρ και τα κατά. Εκπαιδευτικοί που καλύπτουν τις ανάγκες για δύο τάξεις, νεοδιόριστοι που μπορεί να μην εμφανιστούν ποτέ στο πόστο τους, αλλά και ξεγνοιασιά, ελευθερία και αλληλοϋποστήριξη, στις πιο απομακρυσμένες γωνιές της χώρας.

«Όταν πάει το παιδί μου στο λύκειο, θα το πάρω να φύγουμε από το Καστελλόριζο»

Μητέρα τριών παιδιών, η κυρία Κωνσταντίνα Κ. ζει στο Καστελλόριζο τα τελευταία 16 χρόνια. Από τη στιγμή που γνώρισε και παντρεύτηκε τον σύζυγό της. Τα παιδιά τους, ηλικίας 5,12 και 14 ετών, δίνουν ζωή στα σχολεία του νησιού. Συνολικά, μας λέει η μητέρα, φοιτούν περίπου 35 παιδιά στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό, ενώ μόλις 16 μοιράζονται τα θρανία για το γυμνάσιο και το λύκειο.

Αρκιοί τελευταία ημέρα λειτουργίας του σχολείου_Μάρτιος 2025 Γιώργος Ντούτσουλης

Γαύδος 3_Μάρτιος 2026

«Εξαρτάται τη χρονιά και τις γεννήσεις που έχουν γίνει. Δεν είναι πάντα απόλυτο ότι μπορεί να έχει παιδιά. Δεν μας έχει τύχει κάποια χρονιά να μην έχει καθόλου. Μόνο η περσινή δευτέρα Δημοτικού ήταν με μηδέν παιδιά. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει». Διαφήμιση Διαφήμιση

Η πολύτεκνη μητέρα, τώρα που τα παιδιά πλησιάζουν προς την απαιτητική πορεία για τις Πανελλήνιες, σκέφτεται να φύγει από το νησί, σημειώνει και μας εξηγεί τους λόγους…

«Είμαι στη φάση στην οποία, μόλις πάει το παιδί μου στο Λύκειο, θα θέλω να φύγω. Αν με ρωτούσατε πριν δέκα χρόνια, θα σας έλεγα ότι τα παιδιά μου είναι τέλεια εδώ και δεν θέλω να πάνε πουθενά. Εξαρτάται σε ποια βαθμίδα είναι και πώς πιστεύει ο γονιός τους ότι πρέπει να πορευθούν. Το πρόβλημα ξεκινάει στο Λύκειο. Πέρυσι έδινα γύρω στα 600 ευρώ μόνο για τα διαδικτυακά φροντιστήριατων παιδιών για να μην τους λείψει τίποτα. Ποσό που για έναν μισθωτό είναι υπέρογκο. Θέλω όμως να φύγουν από εδώ, καθώς δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Υπάρχουν καθηγητές ειδικοτήτων που μπορεί να μην έρθουν ποτέ όλη τη χρονιά και να δίνει το παιδί Πανελλήνιες. Αυτό έτυχε πρόπερσι σε μαθήτρια που έδινε στην κατεύθυνση της πληροφορικής κι εδώ δεν είχαμε καθηγητή πληροφορικής.» Διαφήμιση

Η απόφαση δεν είναι εύκολη. Η οικογένεια θα χωριστεί, μας λέει. Οι μισοί θα μείνουν πίσω, ενώ θα δημιουργηθούν και διπλά έξοδα για ενοίκια και λοιπούς λογαριασμούς.

Υπάρχουν όμως και τα υπέρ, του να ζει κανείς σ’ ένα ακριτικό νησί και είναι σημαντικά…

«Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που τα παιδιά μου είναι μακριά από τα ναρκωτικά, το ξύλο και τη βία, από το bullying μέσα στο σχολείο. Εδώ, υπάρχει ηρεμία, ελευθερία, βγαίνουν όποτε θέλουν. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει κυκλοφοριακό χάος. Όλα αυτά είναι πολύ μακριά από εμάς», καταλήγει.

«Η συγκινητική παρέλαση με τον μοναδικό μαθητή στους Αρκιούς»

Ο κύριος Γιώργος Ντούτσουλης, είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας και εμπνευστής της δράσης «Όπου υπάρχουν Άγγελοι». Είναι ο άνθρωπος που διέκρινε τη «μοναξιά» των λιγοστών μαθητών και αποφάσισε να μη μείνει με σταυρωμένα τα χέρια. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με άλλους γονείς, επισκέπτονται παραμεθόριες περιοχές για να βηματίσουν τα παιδιά τους μαζί στην παρέλαση. Την 25η Μαρτίου του 2024 έγινε η αρχή. Όταν στάθηκαν στο πλευρό του Μιχαήλ Άγγελου, θυμάται. Του μοναδικού μαθητή στους Αρκιούς. Το υπέροχο νησί με τους 44 κατοίκους, σύμφωνα με απογραφή του 2021…

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Αρκιοί Αποστολή 2024_Γιώργος Ντούτσουλης

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν αυτά τα βαθιά συναισθήματα που βιώσαμε τότε. Το κλάμα του Άγγελου και η συγκίνηση των γονιών του, αλλά και της δασκάλας, ήταν συγκλονιστικά. Διότι πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή, επειδή δεν είχαμε καμία στήριξη -είναι μια δράση απολύτως ανιδιοτελής- καταλήξαμε να φτάσουμε εκεί με ναυλωμένα φουσκωτά από τους Λειψούς. Όχι με το πλοίο της γραμμής. Γι’ αυτό και δεν γνωρίζαμε αν θα καταφέρουμε να πατήσουμε το πόδι μας στο νησί. Ένα αεράκι από τα πέντε στα έξι μποφόρ θα ακύρωνε όλη την αποστολή. Όταν φτάσαμε λοιπόν, επειδή εγώ πήρα το τελευταίο βαρκάκι μαζί με τους υπόλοιπους γονείς, αυτό που αντίκρισα ήταν μια ομάδα αγκαλιασμένη, με τον Άγγελο και τη μητέρα του να κλαίνε. Νομίζω αυτό τα λέει όλα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Ο γιος μου αγαπά πολύ τους Αρκιούς. Έχει δεθεί πολύ με αυτόν τον τόπο. Του άρεσε το ψάρεμα, η θάλασσα, η καθημερινότητα. Εκεί ένιωθε οικεία. Ταυτόχρονα, όμως, ένιωθε και τη μοναξιά του. Γιατί μπορεί ένα παιδί να περνάει όμορφα και να έχει ανθρώπους που να το αγαπούν, αλλά και πάλι να του λείπει ένας φίλος της ηλικίας του», μας λέει η μητέρα του, Νεκταρία Σπύρου. Τώρα πια, συμπληρώνει, είναι χαρούμενος ανάμεσα σε περίπου 30 συμμαθητές, όσα και τα παιδιά του Γυμνασίου στους Λειψούς… Διαφήμιση

Από τότε ακολούθησαν κι άλλες κοινές παρελάσεις και άλλη ευγνωμοσύνη. Αγαθονήσι, Μακεδονία, Γαύδος, Πάτμος, Κως. Κι αυτό που έμαθε με σιγουριά ο κύριος Ντούτσουλης, είναι πως ένα ανοιχτό σχολείο δίνει ζωή σε όλη την κοινότητα. Γιατί τελικά, στην περίπτωση του Μιχαήλ Άγγελου Κάβουρα, η μονάδα ανέστειλε τη λειτουργία της, αφού ο ένας και μοναδικός μαθητής φοιτά από πέρυσι στο Γυμνάσιο των Λειψών…

«Η ζωή είναι διαφορετική, πλέον, για τον Μιχαήλ Άγγελο. Στην αρχή βέβαια ήταν μια μεγάλη αλλαγή. Δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί. Γιατί βρέθηκε ξαφνικά σε ένα μεγαλύτερο σχολείο με πολλά παιδιά και με εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Μετά από έξι-επτά μήνες όμως, προσαρμόστηκε. Τώρα έχει γραφτεί στο ποδόσφαιρο κι έχει ένα πρόγραμμα γεμάτο. Ωστόσο οι Αρκιοί παραμένουν πάντα μέσα στην καρδιά του.»

«Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα»

Στη Σταυρούπολη Ξάνθης οι μαθητές μειώνονται χρόνο με τον χρόνο, δηλώνει η κυρία Χρυσή Καλπακίδου, Διευθύντρια του Γυμνασίου της περιοχής, με λυκειακές τάξεις, που αφιερώνει για τέταρτη χρονιά τον χρόνο της στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα…

«Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι μειώνονται οι μαθητές μας. Κάποια παιδιά φεύγουν, κάποια παιδιά -επειδή εμείς είμαστε Γενικό Λύκειο- προτιμούν να πάνε στα ΕΠΑΛ και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα. Την πρώτη χρονιά είχαμε 65 μαθητές. Φέτος έχουμε μόλις 25.Δεν υπάρχουν παιδιά. Χαρακτηριστικά να σας πω ότι το δημοτικό σχολείο υποβαθμίστηκε σε τριθέσιο εδώ στη Σταυρούπολη. Εμείς, που είμαστε γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις, έχουμε και τη στήριξη της Περιφέρειας και τη στήριξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να κρατηθεί το σχολείο. Αλλά εκείνο το οποίο δεν μπορεί να λυθεί είναι το δημογραφικό. Και βέβαια ένα από τα πρακτικά προβλήματα είναι οι μετακινήσεις των παιδιών.»

Στο κομμάτι της εκπαίδευσης όμως δεν υστερούν, τονίζει η διευθύντρια. Οι συνάδελφοι της κυρίας Καλπακίδου που απαρτίζουν τον Σύλλογο Διδασκόντων, έχουν σημαντικά προσόντα. Το μάθημα γίνεται όπως πρέπει. Το ίδιο και οι αναρίθμητες δράσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συγκεκριμένο σχολείο είχε αναδειχθεί Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά το περσινό έτος. Ένα πρόγραμμα ευεργετικό για τα παιδιά, λέει χαρακτηριστικά.

Γυμνάσιο Σταυρούπολης 2_Χρυσή Καλπακίδου

Υπουργείο Παιδείας: «Δεν γίνονται συγχωνεύσεις σχολείων σε ακριτικές περιοχές»

Η σπουδαιότητα της διατήρησης ενός τέτοιου σχολείου σε λειτουργία είναι αυτονόητη για το υπουργείο Παιδείας, δηλώνει στο tanea.gr ο κύριος Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, Γενικός Γραμματέας, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Eιδικής Αγωγής. Γι αυτό και δεν γίνονται ποτέ συγχωνεύσεις, σε αυτές τις περιοχές, ξεκαθαρίζει…

«Συγχωνεύσεις δεν έχουν γίνει σε καμία ακριτική περιοχή. Γίνονται αναστολές, όταν δεν υπάρχει μαθητής. Αυτό να το τονίσουμε. Η οποία αναστολή όμως δεν σημαίνει κατάργηση. Εάν υπάρξει την επόμενη χρονιά έστω και ένας μαθητής, τότε επαναλειτουργεί κανονικά η σχολική μονάδα.»

Οι δε ανάγκες των φροντιστηρίων, σημειώνει, «καλύπτονται από την ενισχυτική διδασκαλία των ίδιων των καθηγητών που πρέπει να συμπληρώσουν το ωράριό τους, αλλά και από το ψηφιακό φροντιστήριο που λειτουργεί όλη μέρα και στο οποίο συμμετείχαν 400.000 μαθητές κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.»

Εξίσου σημαντικά είναι και τα κίνητρα που δίνονται στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να επιλέξουν παραμεθόριες περιοχές… «Οι εκπαιδευτικοί, από ότι είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι ελάχιστοι εκείνοι που σε ακριτικές περιοχές δεν προσέρχονται κι αυτό εξαιτίας των κινήτρων. Δηλαδή:

Τα δύο ενοίκια που δίνει η κυβέρνηση σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, έως 1.600 ευρώ το χρόνο, συν 100 ευρώ ανά παιδί

Όλοι οι αναπληρωτές -επίσης σε σχολεία εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους- μπορούν να σιτίζονται στις λέσχες των αξιωματικών

Το εισιτήριο μετακίνησης. Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, ακόμα και τώρα για την πράξη ανάληψης, είναι μειωμένο κατά 50%

Και φυσικά η διπλή μοριοδότηση που προβλέπεται για παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές», καταλήγει ο κύριος Παπαδομαρκάκης.

Όσο για τα τελευταία χρόνια, το αρμόδιο υπουργείο -σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα- ιδρύει καινούρια σχολεία. Στην Ψέριμο το 2025 για τέσσερις μαθητές, ένα ΕΝΕΕΓΥΛ (Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο) στην Ιεράπετρα, για έξι μαθητές, καθώς κι ένα ειδικό δημοτικό σχολείο, αυτό της Ελεούσας στα Ιωάννινα, για επτά μαθητές.

Χιμάρα, Οκτώβριος 2024_Γιώργος Ντούτσουλης