Μια σοβαρή υπόθεση ιατρικών παραλείψεων, με θύμα μια 54χρονη γυναίκα, εξετάζεται από τις δικαστικές Αρχές στη Βρετανία. Η Όλιβ Μάρτιν είχε κηρυχθεί νεκρή από διασώστη στο σπίτι της, ωστόσο ανέκτησε αργότερα τις αισθήσεις της μέσα στο νεκροτομείο νοσοκομείου. Παρά την εξέλιξη αυτή, η γυναίκα υπέστη εγκεφαλική βλάβη και τελικά κατέληξε.

Η Μάρτιν, γιαγιά με καταγωγή από την κομητεία Μόναχαν της Ιρλανδίας, υπέστη επιληπτική κρίση και κατέρρευσε στο σπίτι της, στο Ντάρλινγκτον, τον Οκτώβριο του 2023. Διασώστης της υπηρεσίας ασθενοφόρων North East Ambulance Service διαπίστωσε τον θάνατό της στο σημείο και η 54χρονη μεταφέρθηκε στο Darlington Memorial Hospital.

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🚨 Distressing case as grandmother woke up in hospital mortuary after being declared dead A deeply upsetting case has been heard at a pre-inquest review into the death of Olive Martin, a 54-year-old grandmother from Darlington, who was declared dead after emergency services attended before she was taken to hospital. The court heard that Olive, who died at Darlington Memorial Hospital on October 13, was later found to have woken up in the hospital mortuary in what the coroner described as an “extremely distressing event”. An expert report by Dr Samy Sadek, a specialist in pre-hospital medicine, stated that Olive’s chances of survival were extremely low by the time she was discovered. However, the court also heard that failings in her pre-hospital care had been admitted. Olive’s family have made clear that they want the expert evidence to be properly examined at the full inquest, with their barrister requesting that Dr Sadek be questioned in court. The full inquest is expected to resume in early 2027, when evidence from Durham Constabulary and North East Ambulance Service (NEAS) will be heard. NEAS’s Director of Paramedicine, Andrew Hodge, is also expected to give evidence about the lessons the service has learned following the incident. Olive’s family previously paid a heartfelt tribute to her, describing her as a woman with a kind heart, an infectious personality and positivity day in and day out. They said: “Our mam will always be remembered for her kind heart, her infectious personality and her positivity day in and day out. She was our warrior, and she will be deeply missed by every person she has ever met.” The circumstances surrounding Olive’s death remain the subject of the inquest, which will seek to examine what happened and establish the full facts. #fblifestyle Διαφήμιση Διαφήμιση November 26, 2026

Ωστόσο, αργότερα ανέκτησε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στο νεκροτομείο. Η κατάσταση της υγείας της ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη και η ίδια κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο, εξαιτίας εγκεφαλικής βλάβης.

Οι παραλείψεις στην περίθαλψη και τα ερωτήματα της οικογένειας

Κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, ο ιατροδικαστής Κρίσπιν Όλιβερ ανέφερε ότι έχουν γίνει αποδεκτές οι παραλείψεις που σημειώθηκαν στην περίθαλψη της 54χρονης.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε επίσης η εκτίμηση του ειδικού μάρτυρα, δρος Σάμι Σαντέκ (Samy Sadek), σύμφωνα με την οποία οι πιθανότητες επιβίωσης της γυναίκας ήταν εξαιρετικά περιορισμένες μέχρι τη στιγμή που εντοπίστηκε.

Όπως μετέδωσε το Chronicle Live, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τομ Μπάρκλεϊ-Σέμπλ (Tom Barclay-Semple), διευκρίνισε ότι οι συγγενείς επιθυμούν να υποβάλουν ερωτήσεις στον ειδικό κατά την τελική ακροαματική διαδικασία.

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«Το γεγονός και μόνο ότι έχουμε λάβει αυτή την έκθεση δεν σημαίνει ότι η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί. Η οικογένεια επιθυμεί, με κάθε σεβασμό, να έχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στον δρ Σαντέκ, ώστε τα στοιχεία και η κατάθεσή του να εξεταστούν και να αξιολογηθούν διεξοδικά», ανέφερε.

Η τελική διαδικασία της έρευνας αναμένεται να συνεχιστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Σε αυτήν πρόκειται να καταθέσουν εκπρόσωποι της αστυνομίας του Ντάραμ και της υπηρεσίας ασθενοφόρων North East Ambulance Service. Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε νέα ακροαματική διαδικασία τον επόμενο μήνα.

Η δήλωση της οικογένειας και η έρευνα των Αρχών

Σε ανακοίνωση που είχε δημοσιοποιήσει το 2024, η οικογένεια της Όλιβ Μάρτιν είχε αναφερθεί με συγκινητικά λόγια στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της.

«Η μαμά μας θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για την καλοσύνη της, την εκρηκτική προσωπικότητά της και τη θετική της διάθεση κάθε μέρα. Ήταν η μαχήτριά μας και θα λείψει βαθιά σε κάθε άνθρωπο που είχε την τύχη να τη γνωρίσει», ανέφεραν οι συγγενείς της, ζητώντας παράλληλα να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους.

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Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, η αστυνομία του Ντάραμ ανακοίνωσε ότι δεν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι θα διαβιβάσει τον σχετικό φάκελο στον ιατροδικαστή.

Σε ανακοίνωσή της τον Σεπτέμβριο του 2024, η αστυνομική υπηρεσία εξέφρασε τη συμπαράστασή της στην οικογένεια, η οποία εξακολουθούσε να υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αξιωματικούς που είχαν αναλάβει την επικοινωνία μαζί της. Επιβεβαίωσε επίσης ότι είχε ξεκινήσει η διαδικασία δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Επιτροπής Ποιότητας Φροντίδας (Care Quality Commission – CQC) είχε δηλώσει το 2024 ότι η Αρχή παρακολουθεί την υπόθεση και αναμένει την τελική έκθεση του ιατροδικαστή, προκειμένου να αξιολογήσει αν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες. Όπως είχε διευκρινίσει, οι υπηρεσίες υγείας βρίσκονται υπό συνεχή εποπτεία και κάθε πληροφορία που υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο για τους ασθενείς εξετάζεται.

Μετά τον θάνατο της 54χρονης, ο διευθυντής παραϊατρικών υπηρεσιών της North East Ambulance Service, Άντριου Χοτζ, είχε αναφέρει ότι η υπηρεσία επικοινώνησε με την οικογένεια μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό και ξεκίνησε εσωτερική διερεύνηση.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διασώστες που έφτασαν στο σπίτι της γυναίκας αντιμετώπισαν ένα σύνθετο ιατρικό περιστατικό, προσθέτοντας ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της υπόθεσης.