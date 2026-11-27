Ο γνωστός δημοσιογράφος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους», η οποία προβλήθηκε από το παλιό Mega το 2006

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος τον Αντώνη Πανούτσο, αναφερόμενος στις συζητήσεις, τις διαφωνίες και τις χαρακτηριστικές ατάκες που άφησε πίσω του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα απόσπασμα από την εκπομπή «Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους», η οποία προβλήθηκε από το παλιό Mega το 2006.

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Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, ο Σωτηρακόπουλος δείχνει στον Αντώνη ένα εισιτήριο από τον ιστορικό αγώνα Ολυμπιακός – Μίλαν 2-2, τον Σεπτέμβριο του 1959, που αποτέλεσε το πρώτο παιχνίδι ελληνικής ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως αποκάλυψε, ήταν και ο πρώτος αγώνας που είχε παρακολουθήσει ο ίδιος ο Αντώνης από κοντά, στο γήπεδο.

«Μπορούσες να γράψεις και το πιο δύσκολο πράγμα με χιούμορ»

Στο μήνυμά του, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο ο Αντώνης προσέγγιζε τον αθλητισμό και το ποδόσφαιρο, αλλά και στην ικανότητά του να δίνει μια διαφορετική διάσταση ακόμη και στα πιο σοβαρά ζητήματα.

«Αντίο Αντώνη… Ένα ευχαριστώ για τις ωραίες κουβέντες και συζητήσεις, ακόμα και για τις διαφωνίες μας, αλλά και για ατάκες που έγραψαν ιστορία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Ήσουν ξεχωριστός για το πώς μπορούσες να γράψεις και το πιο δύσκολο πράγμα διανθίζοντάς το με χιούμορ και για τη μοναδική σου ικανότητα να βλέπεις πάντα μια διαφορετική πλευρά εκεί που όλοι θέλουν να παίρνουν τον αθλητισμό και ειδικά το ποδόσφαιρο στα σοβαρά! Να ξέρεις πως θα μας λείψεις…».