Ο Ντίνος Μήτογλου υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική, ξεκινώντας ήδη ειδική θεραπευτική αγωγή

Οι δύο διεθνείς του Παναθηναϊκού τραυματίστηκαν στην αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γεωργία και τέθηκαν εκτός του επόμενου αγώνα της Εθνικής ομάδας.

Πέρα από την ήττα της Εθνικής Ελλάδας από τη Γεωργία, η αναμέτρηση της Πέμπτης (26/11) είχε δυσάρεστες συνέπειες και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είδε δύο από τους διεθνείς του να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

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Ο Ντίνος Μήτογλου υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο του αριστερού ποδιού, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης υπέστη διάστρεμμα στην αριστερή ποδοκνημική.

Οι δύο καλαθοσφαιριστές ξεκίνησαν ειδική θεραπευτική αγωγή και η κατάστασή τους θα αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο.

Η απουσία τους από την επόμενη υποχρέωση της Εθνικής ομάδας είναι δεδομένη, ενώ στον Παναθηναϊκό αναμένουν την εξέλιξη της αποθεραπείας τους, προκειμένου να διαπιστωθεί πότε θα μπορούν να τεθούν εκ νέου στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.