Η ΕΤΑΔ ανέστειλε τη χρήση των υδάτινων επιφανειών για την προστασία της δημόσιας υγείας εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων για τα ψάρια

Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Την ημέρα που ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωνε με υπερηφάνεια ότι το Κωπηλατοδρόμιο του Σχινιά περνά στο Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού, στην αθλητική εγκατάσταση έμπαινε λουκέτο λόγω νεκρών ψαριών!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αναπληρωτής Υπουργός παρότι καμάρωνε για τη μεταφορά της χρήσης του Σχινιά από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν γνώριζε καν το πρόβλημα, ούτε ότι είχε ήδη μπει λουκέτο στο χώρο που γνώρισε ένδοξες στιγμές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

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Μια υπερσύγχρονη τότε εγκατάσταση που κόστισε περί τα 88.000.000 ευρώ ήταν ένα παγκόσμιο αθλητικό στολίδι και έφτασε να μαραζώσει μετά τη χρήση του για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από τον Οκτώβριο τα νεκρά ψάρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τα πρώτα νεκρά ψάρια εντοπίστηκαν στις 10 Οκτωβρίου 2026, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σταδιακά, προκαλώντας την ανησυχία των Ομοσπονδιών Κωπηλασίας και Κανόε Καγιάκ, οι αθλητές των οποίων προπονούνται στην εγκατάσταση.

Οι δύο ομοσπονδίες ζήτησαν τη διενέργεια δειγματοληψιών και εργαστηριακών αναλύσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του φαινομένου και να αποκλειστεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για την υγεία των αθλητών. Στις 19 Νοεμβρίου ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) ενημέρωσε την ΕΤΑΔ για τις ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί.

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Εκτός από τις αναλύσεις δειγμάτων νερού που έχει αναλάβει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), πραγματοποιούνται παθολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις δειγμάτων ψαριών, με τη συμμετοχή αρμόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων, η ΕΤΑΔ αποφάσισε την αναστολή της χρήσης τόσο του κύριου αγωνιστικού στίβου όσο και εκείνου της προθέρμανσης, επικαλούμενη την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας.

Ανακύπτει, πάντως, το ερώτημα γιατί χρειάστηκε να περάσει περίπου ενάμισης μήνας από την εμφάνιση των πρώτων νεκρών ψαριών μέχρι τη δημοσιοποίηση της αναστολής χρήσης των υδάτινων επιφανειών και εάν στο μεσοδιάστημα πραγματοποιούνταν κανονικά οι προπονήσεις των αθλητών.

Μετά τη φιέστα η εγκατάλειψη…

Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο έχει και πάλι εγκαταλειφθεί στη μοίρα του, παρά τη φιέστα που έκανε τον περασμένο Ιούλιο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης με την τελετή παράδοσης από το ΥΠΕΘΟΟ στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού λέγοντας: «Η σωστή διαχείριση της δημόσιας περιουσίας βρίσκεται στο να μπορείς να κάνεις σωστά αυτή τη διάκριση: στην ικανότητα να γνωρίζεις τι έχεις στα χέρια σου, ποια είναι η πραγματική του αξία και ποια επιλογή μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον.»

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Παρά τις εξαγγελίες, σωστή διαχείριση δεν υπήρχε και επί μήνες το σχετικό νομοσχέδιο για την παράδοση της αθλητικής εγκατάστασης ήταν στο αέρα, με αποτέλεσμα κανείς να μην ασχολείται με τη συντήρηση του.

Για το θέμα της συντήρησης είχε στείλει και σχετική επιστολή στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, τονίζοντας όλα τα ανοιχτά θέματα που πρέπει να δοθεί προσοχή.

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ανησυχία της ΕΟΕ

Μάλιστα στην επιστολή επισημαίνεται χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία μας γνωστοποίησε την προσωρινή αναστολή χρήσης των υδάτινων επιφανειών, τόσο του κύριου αγωνιστικού στίβου όσο και του στίβου προθέρμανσης, για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της συλλογής δειγμάτων προς ανάλυση και της εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού, λόγω του εντοπισμού νεκρών ψαριών. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί εύλογη ανησυχία ως προς το χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του υδάτινου στίβου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τον προγραμματισμό των προπονήσεων και των αγωνιστικών υποχρεώσεων των αθλητών υψηλού επιπέδου».

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Η ΕΟΕ είχε προχωρήσει με τη χορηγία της Alpha Bank στην ανακαίνιση του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου – την πρώτη μετά το 2004 – παρότι δεν της ανήκει. Με την ολοκλήρωση των έργων, τον Μάιο που πέρασε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έκανε και τα εγκαίνια για την ανακαίνιση, τονίζοντας ότι δεν πρέπει το Κωπηλατοδρόμιο να εγκαταλειφθεί στην τύχη του, κάτι που δυστυχώς συνέβη ξανά…

Άγνωστο πότε θα ξαναμπουν οι αθλητές

Στις αρχές Δεκεμβρίου οι Ολυμπιονίκες της κωπηλασίας και οι πρωταθλητές του κάνοε καγιάκ ήταν προγραμματισμένο να επιστρέψουν στο Κωπηλατοδρόμιο για προπονήσεις. Ωστόσο, αυτό δεν θα συμβεί, γιατί είναι δύσκολο μέχρι τότε να έχουν βγει τα αποτελέσματα και κυρίως να καθαριστεί ο υδάτινος στίβος. Μία ακόμη φορά που τα λάθη των πολιτικών, τα πληρώνουν οι αθλητές και ενώ φτάνουμε στο 2027 που είναι προολυμπιακή χρονιά