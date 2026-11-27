Οι φίλαθλοι της κρητικής ομάδας οφείλουν να ολοκληρώσουν την αγορά των εισιτηρίων τους από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ το αργότερο ως την Τρίτη 08 Δεκεμβρίου στις 11:00

Στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια του ΟΦΗ για την αναμέτρηση με την Μπενφίκα στο «Ντα Λουζ» για την 6η αγωνιστική του Europa League.



Η ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΟΦΗ

Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ενημερώνει τους φιλάθλους της που θα ταξιδέψουν στη Λισαβόνα για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, με αντίπαλο τη Benfica στο “Estadio Da Luz”, ότι θα μπορούν να εξασφαλίσουν το εισιτήριό τους, ακολουθώντας την εξής διαδικασία:

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Την Τετάρτη 09/12, όσοι έχετε ολοκληρώσει την αγορά, θα λάβετε στο email σας το εισιτήριο, με το οποίο θα εισέλθετε στη Θύρα “Mais Vantagens Stand” του “Estadio Da Luz”.

Αγοράστε το εισιτήριό σας, το αργότερο ως την Τρίτη 08/12 (11:00 π.μ.), από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 (oficretefc.com, ενότητα: ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ).

Αρχικά θα λάβετε ΜΟΝΟ το αποδεικτικό πληρωμής του εισιτηρίου, το οποίο ΔΕΝ αποτελεί εισιτήριο εισόδου στο γήπεδο.