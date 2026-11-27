Ο Κωσταντής Τζολάκης αφήνει τον πρωταθλητισμό του Ολυμπιακού για να αποτελέσει βασικό πυλώνα στη μάχη παραμονής της νεοφώτιστης Χαλ

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης απάντησε σε όσους θεωρούσαν τη Χαλ φαβορί για υποβιβασμό, μετά τις καλές εμφανίσεις του και τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Μπράιτον.

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις με τη φανέλα της Χαλ στην Premier League έχοντας ξεχωρίσει με τις επιδόσεις του κάτω από τα δοκάρια.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας ήταν καθοριστικός στη νίκη με 2-0 επί της Μπράιτον, πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις και βοηθώντας την ομάδα του να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Η εμφάνισή του τον έφερε στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής, μαζί με τον Όλι ΜακΜπέρνι.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Πλέον, η Χαλ προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή (29/11, 16:05). Σε συνέντευξή του στο «Hull Live», ο Τζολάκης μίλησε για την παρουσία του στην Αγγλία και απάντησε σε όσους θεωρούσαν πως η ομάδα του θα υποβιβαστεί πριν καν αρχίσει η σεζόν.

Τι είπε ο Τζολάκης για τη Χαλ

«Το απολαμβάνω πάρα πολύ και μου αρέσει που αγωνίζομαι στην Premier League. Νομίζω ότι όταν ξεκινήσαμε τη σεζόν, όλοι έλεγαν: “Α, αυτοί θα πέσουν, θα επιστρέψουν απευθείας στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship”. Για να δούμε, όμως, ποιος θα υποβιβαστεί τελικά στη δεύτερη κατηγορία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.