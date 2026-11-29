Η συναντηση του βασιλιά Κάρολου με τον πρίγκιπα Χάρι έγινε στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας με πρωτοβουλία του 78χρονου μονάρχη και χωρίς την παρουσία άλλου μέλους της οικογένειας

Μυστική συνάντηση με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, είχε ο πρίγκιπας Χάρι στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας, στην πρώτη τους προσωπική επαφή μετά την επιστροφή του στη Βρετανία, όπως αποκαλύπτει αποκλειστικά η The Sun on Sunday.

Ο 78χρονος μονάρχης προσκάλεσε τον γιο του να περάσουν χρόνο οι δυο τους στο βασιλικό κτήμα τον περασμένο μήνα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της Μέγκαν Μαρκλ, των παιδιών τους, Άρτσι και Λίλιμπετ, αλλά και της βασίλισσας Καμίλα.

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Πρόκειται για την πρώτη φορά που πατέρας και γιος συναντήθηκαν μετά την επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία το καλοκαίρι, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι μόλις η τέταρτη φορά που έχουν περάσει χρόνο μαζί από τη στέψη του Καρόλου, πριν από περίπου τριάμισι χρόνια.

Ο 42χρονος Χάρι ταξίδεψε στο Μπαλμόραλ το Σαββατοκύριακο της 17ης Οκτωβρίου, όταν ο βασιλιάς βρισκόταν μόνος του στο σκωτσέζικο κτήμα. Την ίδια στιγμή, η Καμίλα απουσίαζε, καθώς βρισκόταν περίπου 650 χιλιόμετρα μακριά, στο Ρόγιαλ Άσκοτ, για τις εκδηλώσεις του Champions Day.

Η συνάντηση παρέμεινε μέχρι σήμερα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε αντίθεση με την προηγούμενη επαφή τους το καλοκαίρι, όταν ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους επισκέφθηκαν τον Κάρολο και την Καμίλα στην κατοικία του Χάιγκροουβ. Εκείνη η συνάντηση είχε ανακοινωθεί επίσημα από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

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Δεν έχει γίνει γνωστό τι συζητήθηκε μεταξύ πατέρα και γιου κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής τους συνάντησης στη Σκωτία. Πηγή που επικαλείται η The Sun ανέφερε ωστόσο ότι «υπάρχει επιθυμία να διατηρήσουν καλές σχέσεις».

Ο Κάρολος διέμενε στην κατοικία του Μπέρκχολ, μέσα στο βασιλικό κτήμα, καθώς το κεντρικό κάστρο του Μπαλμόραλ και οι χώροι του ήταν ανοιχτοί για το κοινό.

Εκπρόσωποι τόσο του βασιλιά όσο και του πρίγκιπα Χάρι αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες.

Την περίοδο της συνάντησης, τα παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν φέρεται να βρίσκονταν στις σχολικές διακοπές του Οκτωβρίου.

Δεν αναμένεται να περάσει τα Χριστούγεννα με τη βασιλική οικογένεια

Παρά την επαναπροσέγγιση με τον πατέρα του, ο Χάρι δεν αναμένεται να βρεθεί μαζί με τη βασιλική οικογένεια στο Σάντρινγκχαμ τα Χριστούγεννα.

Ο ίδιος έχει αποκαλύψει ότι σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές με τη Μέγκαν και την πεθερά του, Ντόρια, απολαμβάνοντας γαλοπούλα ή γκάμπο.

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Όταν η The Sun αποκάλυψε τον Αύγουστο ότι οι Σάσεξ επέστρεφαν στη Βρετανία, πηγές ανέφεραν ότι ο Χάρι ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του.

Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι η Μέγκαν, ο Άρτσι ή η Λίλιμπετ έχουν συναντήσει τον βασιλιά από την επιστροφή τους στη χώρα, πριν από περίπου τρεις μήνες.

Η συνάντηση στο Μπαλμόραλ πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τις κατηγορίες ότι ο Χάρι και η Μέγκαν επισκίασαν την επίσκεψη του Καρόλου και της Καμίλα στο κοινοβούλιο της Ουαλίας, στο Κάρντιφ, πραγματοποιώντας σειρά εμφανίσεων στο Νότιγχαμ.

Ο βασιλιάς επέστρεψε στο Λονδίνο τη Δευτέρα μετά τη συνάντηση με τον γιο του, ολοκληρώνοντας την παρατεταμένη καλοκαιρινή παραμονή του στο Μπαλμόραλ.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 21 Οκτωβρίου, ο Κάρολος υποδέχθηκε στο κάστρο του Ουίνδσορ την Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του σουλτάνου του Ομάν.

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Την ώρα που η βασιλική οικογένεια φιλοξενούσε την αντιπροσωπεία του Ομάν, δημοσιοποιήθηκε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Χάρι στο αμερικανικό περιοδικό GQ.

«Το σημαντικότερο είναι να συμφιλιωθούμε»

Στη συνέντευξή του, ο πρίγκιπας Χάρι έστειλε μήνυμα υπέρ της συμφιλίωσης, χωρίς να αναφέρεται ονομαστικά στα μέλη της οικογένειάς του.

«Με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, το σημαντικότερο είναι να συμφιλιωθούμε», δήλωσε. Και πρόσθεσε: «Οι πληγές παραμένουν για πάντα. Όμως το πώς αντιμετωπίζεις όσα συνέβησαν, το να αφήνεις πίσω το παρελθόν, είναι κάτι που θα ενθάρρυνα όλους να κάνουν».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι υπάρχει ήδη αρκετό δράμα στον κόσμο και στις ζωές των ανθρώπων, ώστε να συνεχίζονται οι οικογενειακές συγκρούσεις. «Κάποιοι δεν θέλουν να πετύχει. Εγώ θέλω να το πετύχω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγές κοντά στον δούκα του Σάσεξ αρνήθηκαν ότι οι δηλώσεις του αποτελούσαν αιχμή προς τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ.

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Οι προηγούμενες συναντήσεις πατέρα και γιου

Η συνάντηση στο Μπαλμόραλ θεωρείται μόλις η τέταρτη φορά που ο Κάρολος και ο Χάρι έχουν βρεθεί μαζί από τη στέψη του βασιλιά.

Τον Μάιο του 2023, ο Χάρι είχε επιστρέψει στη Βρετανία χωρίς τη Μέγκαν, προκειμένου να παραστεί στη στέψη του πατέρα του στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Τότε κάθισε δύο σειρές πίσω από τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που εκτελούν επίσημα καθήκοντα.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ταξίδεψε ξανά από τις ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του Καρόλου ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο.

Ο βασιλιάς καθυστέρησε την αναχώρησή του με ελικόπτερο για το Σάντρινγκχαμ, ώστε να συναντήσει τον γιο του για περίπου 30 λεπτά, μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του από την Αμερική.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, κάμερες κατέγραψαν τον Χάρι να φτάνει με αυτοκίνητο στο Κλάρενς Χάουζ, προκειμένου να δει τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια μιας σειράς ατομικών εμφανίσεων του βασιλιά στο Λονδίνο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε άλλες ακροάσεις που είχε προγραμματίσει ο Κάρολος με ξένους αξιωματούχους και προσωπικότητες, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως αρχηγού του κράτους.

Όπως είχε αποκαλύψει τότε η The Sun, ο Χάρι είχε προσφέρει στον πατέρα του μια φωτογραφία σε κορνίζα και φέρεται να αστειεύτηκε λέγοντας ότι η συνάντηση έμοιαζε με «επίσημη επίσκεψη».

Νωρίτερα το καλοκαίρι, ο Χάρι είχε πάρει τη Μέγκαν, τον Άρτσι και τη Λίλι στο Χάιγκροουβ, όπου συναντήθηκαν με τον Κάρολο και την Καμίλα. Η επίσκεψη είχε ανακοινωθεί από εκπρόσωπο του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Οι δημόσιες εμφανίσεις του Χάρι και οι νέες εντάσεις

Μετά την επιστροφή των Σάσεξ στη Βρετανία στα τέλη Αυγούστου, ο Κάρολος είχε εκδώσει γραπτή ενημέρωση μέσω του Lord Chamberlain, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν υπάρχει αλλαγή στο ισχύον καθεστώς» για τον Χάρι και τη Μέγκαν, οι οποίοι εξακολουθούν να μην αποτελούν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο βασιλιάς δεν έχει μιλήσει δημόσια για τον γιο του εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Στην τηλεοπτική του ομιλία από το Μπάκιγχαμ, μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ο Κάρολος Γ΄ είχε εκφράσει την αγάπη του προς τον Χάρι και τη Μέγκαν, λέγοντας: «Θέλω επίσης να εκφράσω την αγάπη μου για τον Χάρι και τη Μέγκαν, καθώς συνεχίζουν να χτίζουν τη ζωή τους στο εξωτερικό».

Οι Σάσεξ πέρασαν αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία την Ημέρα των Ευχαριστιών, ωστόσο δεν αναμένεται να συμμετάσχουν στους εορτασμούς των Χριστουγέννων στο Σάντρινγκχαμ.

Ο Χάρι έχει ελάχιστη επικοινωνία με την οικογένειά του από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά καθήκοντα και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ, πριν από περίπου εξήμισι χρόνια, σε μια απόφαση που έγινε γνωστή ως «Megxit».

Από το Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας, είχε εξαπολύσει δημόσιες επιθέσεις κατά της οικογένειάς του και του θεσμού της μοναρχίας.

Στη συνέντευξη που παραχώρησαν με τη Μέγκαν στην Όπρα Γουίνφρεϊ, είχε προκαλέσει αναστάτωση με τις καταγγελίες για σχόλια σχετικά με το χρώμα του δέρματος των παιδιών τους, πριν ακόμη γεννηθούν, χωρίς να κατονομάσει το μέλος της βασιλικής οικογένειας που φέρεται να έκανε τις αναφορές.

Ακολούθησαν οι δημόσιες αποκαλύψεις στο εξάωρο ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan» και η κυκλοφορία της αυτοβιογραφίας του, «Spare», που περιείχε εκτενείς αναφορές στις οικογενειακές συγκρούσεις.

Τον περασμένο Μάιο, μετά την ήττα του στη δικαστική υπόθεση για την παροχή ασφάλειας με κρατική χρηματοδότηση, ο Χάρι είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του πατέρα του, λέγοντας ότι δεν γνώριζε «πόσος χρόνος απομένει στον πατέρα μου».

Έναν χρόνο νωρίτερα, είχε εκφράσει την ευγνωμοσύνη του που κατάφερε να δει τον βασιλιά μετά τη διάγνωση του καρκίνου.

«Αγαπώ την οικογένειά μου. Το γεγονός ότι μπόρεσα να μπω σε ένα αεροπλάνο, να πάω να τον δω και να περάσω χρόνο μαζί του, είναι κάτι για το οποίο είμαι ευγνώμων», είχε δηλώσει.

«Πιστεύω ότι κάθε ασθένεια, κάθε αρρώστια, φέρνει τις οικογένειες πιο κοντά», είχε προσθέσει.

«Θέλω πίσω τον πατέρα και τον αδελφό μου»

Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Spare», ο Χάρι είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο συμφιλίωσης με τη βασιλική οικογένεια.

Τότε είχε δηλώσει ότι «η μπάλα βρίσκεται ξεκάθαρα στο δικό τους γήπεδο», προσθέτοντας ότι επιθυμεί μια οικογένεια και όχι έναν θεσμό.

«Θα ήθελα να πάρω πίσω τον πατέρα μου. Θα ήθελα να έχω πίσω τον αδελφό μου», είχε αναφέρει.

Ωστόσο, στο παρελθόν είχε ασκήσει έντονη κριτική στη βασιλική οικογένεια, υποστηρίζοντας ότι πήρε τη σύζυγο και τα παιδιά του στις ΗΠΑ για να «σπάσει τον κύκλο» του «γενετικού πόνου» που, όπως ισχυρίστηκε, μεταδίδεται από γενιά σε γενιά στη βασιλική οικογένεια.

Στο βιβλίο του, ο Χάρι είχε περιγράψει επίσης ότι ο Κάρολος, κατά τη διάρκεια της κηδείας του πρίγκιπα Φίλιππου, είχε παρακαλέσει τον ίδιο και τον Ουίλιαμ να μην κάνουν τα τελευταία χρόνια της ζωής του δυστυχισμένα.

«Σας παρακαλώ, αγόρια. Μην κάνετε τα τελευταία μου χρόνια δυστυχία», φέρεται να τους είχε πει ο βασιλιάς.