Η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα παίκτες λόγω της αποβολής του Τζουντ Μπέλιγχαμ, ενώ το πέναλτι που κέρδισε ακυρώθηκε μέσω του VAR

Μεγάλη έκπληξη στη 14η αγωνιστική της La Liga, καθώς η Αλαβές πέρασε με 2-1 από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου», υποχρεώνοντας τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια οδυνηρή ήττα. Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της, πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη και έχασε πολύτιμο έδαφος στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί και πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων, με τη Ρεάλ να καταφέρνει απλώς να μειώσει, χωρίς να ολοκληρώσει την προσπάθεια ανατροπής. Το φινάλε είχε ακόμη μεγαλύτερη ένταση, καθώς ένα πέναλτι που αρχικά καταλογίστηκε υπέρ των Μαδριλένων ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR, ενώ ο Τζουντ Μπέλιγχαμ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

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Η Αλαβές αιφνιδίασε τη Ρεάλ

Η Αλαβές μπήκε με αυτοπεποίθηση στην αναμέτρηση και κατάφερε να εκμεταλλευτεί μία από τις ευκαιρίες της στο πρώτο ημίχρονο. Στο 22ο λεπτό, ο Τόνι Μαρτίνεθ βρέθηκε σε θέση βολής και με εύστοχο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Ρεάλ προσπάθησε να αντιδράσει, αναζητώντας τρόπους να διασπάσει την αμυντική λειτουργία της αντιπάλου της, όμως δεν βρήκε την απαραίτητη αποτελεσματικότητα. Η Αλαβές διατήρησε την οργάνωσή της και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας το 0-1.

Ο Εμπαπέ έδωσε ελπίδες, αλλά η ανατροπή δεν ήρθε

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους, όμως η Αλαβές κατάφερε να τους αιφνιδιάσει ξανά. Στο 61′, ο Άνχελ Πέρεθ βρήκε δίχτυα και διαμόρφωσε το 0-2, βάζοντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στη Ρεάλ.

Η απάντηση των Μαδριλένων ήρθε στο 69ο λεπτό. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δημιούργησε και ο Κιλιάν Εμπαπέ ολοκλήρωσε τη φάση, μειώνοντας σε 1-2 και δίνοντας νέα ώθηση στην προσπάθεια της ομάδας του. Η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει, αναζητώντας το γκολ της ισοφάρισης.

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Στο 88ο λεπτό, μάλιστα, ο διαιτητής υπέδειξε αρχικά πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, όμως μετά τον έλεγχο της φάσης μέσω VAR ανακάλεσε την απόφασή του. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μπέλιγχαμ αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο και αποβλήθηκε, αφήνοντας τη Ρεάλ με δέκα παίκτες στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης.

Η Αλαβές άντεξε στην πίεση και κράτησε μέχρι τέλους το προβάδισμά της, πανηγυρίζοντας ένα σπουδαίο διπλό μέσα στο «Μπερναμπέου».

Η βαθμολογία μετά την ήττα της Ρεάλ

Η απώλεια βαθμών έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μάχη της κορυφής. Η Ρεάλ παρέμεινε στους 33 βαθμούς και στην τρίτη θέση, πίσω από την Μπαρτσελόνα, που έχει 36 βαθμούς με παιχνίδι λιγότερο, και την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία βρίσκεται στους 34.

Από την άλλη πλευρά, η Αλαβές έφτασε τους 19 βαθμούς και ανέβηκε στην όγδοη θέση, πανηγυρίζοντας μία από τις σημαντικότερες νίκες της φετινής της πορείας.

Η βαθμολογία της La Liga: