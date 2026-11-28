Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την ισοπαλία στη Λεωφόρο
Η ολοκλήρωση των τριών αναμετρήσεων του Σαββάτου (28/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφερε αλλαγές στη βαθμολογία, με μεγάλο κερδισμένο τον Ηρακλή.
Ο «Γηραιός» επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο Καυτανζόγλειο, επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην όγδοη θέση της κατάταξης. Παράλληλα, προσπέρασε την Καλαμάτα και μείωσε στους δύο βαθμούς την απόσταση από την Κηφισιά.
Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη ομάδα, καθώς έμεινε στο 2-2 στη Λεωφόρο απέναντι στη Μαύρη Θύελλα.
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, όπου ο Βόλος Elabet και ο Αστέρας Aktor αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα.
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
Βόλος Elabet – Αστέρας AKTOR 0-0
Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0
Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 17:00
ΟΦΗ – Λεβαδειακός 17:30
Άρης – Ολυμπιακός 19:00
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00