Η ολοκλήρωση των τριών αναμετρήσεων του Σαββάτου (28/11) για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League έφερε αλλαγές στη βαθμολογία, με μεγάλο κερδισμένο τον Ηρακλή.

Ο «Γηραιός» επικράτησε με 3-0 του Παναιτωλικού στο Καυτανζόγλειο, επέστρεψε στις νίκες και ανέβηκε στην όγδοη θέση της κατάταξης. Παράλληλα, προσπέρασε την Καλαμάτα και μείωσε στους δύο βαθμούς την απόσταση από την Κηφισιά.

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Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο στην αναμέτρηση με τη νεοφώτιστη ομάδα, καθώς έμεινε στο 2-2 στη Λεωφόρο απέναντι στη Μαύρη Θύελλα.

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, όπου ο Βόλος Elabet και ο Αστέρας Aktor αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα.

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Βόλος Elabet – Αστέρας AKTOR 0-0

Ηρακλής – Παναιτωλικός 3-0

Κηφισιά – Καλαμάτα 2-2

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 17:00

ΟΦΗ – Λεβαδειακός 17:30

Άρης – Ολυμπιακός 19:00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 21:00

Η βαθμολογία