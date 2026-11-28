Κηφισιά και Καλαμάτα πρόσφεραν πλούσιο θέαμα στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση στη μεγάλη κατηγορία, μένοντας στο 2-2 στη Λεωφόρο για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η «Μαύρη Θύελλα» προηγήθηκε δύο φορές, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν ισάριθμες απαντήσεις και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς.

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Η εξέλιξη του αγώνα

Η Καλαμάτα άνοιξε το σκορ στο 20ό λεπτό, αξιοποιώντας μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ο Μορέιρα κινήθηκε γρήγορα στον χώρο και πάσαρε στον Κουρμινόφσκι, ο οποίος ολοκλήρωσε ιδανικά τη φάση για το 0-1.

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει και στο 33′ έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν ο Μάνσο σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια αστόχησε σε δεύτερη προσπάθεια.

Στην ίδια φάση, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Χατζηθεοδωρίδη, με τον διαιτητή να καταλογίζει πέναλτι έπειτα από έλεγχο του VAR. Ο Πόμπο εκτέλεσε στο 36′, ο Γκέλιος απέκρουσε αρχικά, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1.

Η Καλαμάτα απείλησε ξανά στο 40′ με τον Κουρμινόφσκι, όμως ο Ραμίρες κράτησε το σκορ ισόπαλο μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι φιλοξενούμενοι πήραν και πάλι το προβάδισμα. Στο 53′, ο Καλουτσικίδης έκανε τη σέντρα και ο Ντιαρά με δυνατή κεφαλιά διαμόρφωσε το 1-2.

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Η απάντηση της Κηφισιάς ήταν άμεση. Εννέα λεπτά αργότερα, ο Μάνσο βρήκε τον Σαγκάλ και εκείνος με εξαιρετικό τελείωμα στην κίνηση έφερε το παιχνίδι στα ίσα (2-2).

Στο 66′, ο Ραμίρες διόρθωσε το λάθος του, αποκρούοντας το σουτ του Μορέιρα, και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Έτσι, Κηφισιά και Καλαμάτα πήραν από έναν βαθμό σε μια αναμέτρηση με τέσσερα γκολ και αρκετές ευκαιρίες.

Γκολ: 36′ Πόμπο, 62′ Σαγάλ – 20′ Κουρμινόφσκι, 53′ Ντιαρά

Διαιτητής: Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες κάρτες: 8′ Αμπάντα, 93′ Μάνσο – 27′ Χατζηθεοδωρίδης, 71′ Μπολίβαρ, 91′ Μιράντα

Κόκκινες κάρτες: –

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Πετκόφ, Αμπάντα, Κούσουλος (57′ Μπένι), Ρουκουνάκης, Σαγάλ, Πόμπο (87′ Δοϊρανλής), Κυριόπουλος (57′ Θεοδωρίδης), Χριστόπουλος

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλοτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Χατζηθεοδωρίδης (63′ Αλόνσο), Χάμζα (68′ Κατάλντι), Ντιαρά (88′ Ζιντάν), Πινέιρο (68′ Λιατσικούρας), Μορέιρα (88′ Μιράντα), Μπολίβαρ, Κουρμινόφσκι