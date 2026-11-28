Με δύο προσωπικά τέρματα του Πάμπλο Γκαρσία στο δεύτερο ημίχρονο η φιλοξενούμενη ομάδα ανέβηκε στην έκτη θέση της βαθμολογίας αφήνοντας τη Λεβάντε στη δέκατη πέμπτη

Σπουδαίο εκτός έδρας αποτέλεσμα πανηγύρισε η Ράθινγκ Σανταντέρ, η οποία επικράτησε με 3-1 της Λεβάντε με εντυπωσιακή ανατροπή στο «Θιουδάδ ντε Βαλένθια», στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 14ης αγωνιστικής της La Liga.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο πριν την ανάπαυλα. Στο 42ο λεπτό, έπειτα από ωραία συνεργασία και ασίστ του Οριόλ Ρέι, ο Ιβάν Ρομέρο νίκησε τον Αγκιρεσάμπαλα για το 1-0, βάζοντας μπροστά τη Λεβάντε στο ημίχρονο.

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Στο δεύτερο μέρος, ωστόσο, το σκηνικό άλλαξε ολοκληρωτικά, με τις κινήσεις από τον πάγκο να κρίνουν το παιχνίδι. Ο Πάμπλο Γκαρσία πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 60′ αντί του Σέρχιο Κανάλες και έξι λεπτά αργότερα (66′) έφερε το ματς στα ίσα (1-1), δίνοντας το σύνθημα για την αντεπίθεση των φιλοξενούμενων.

Η Σανταντέρ εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ και στο 81′ ολοκλήρωσε την ανατροπή, όταν ο Γιασίρ Ζαμπίρι βρήκε δίχτυα κάνοντας το 1-2. Το τελικό 1-3 διαμόρφωσε ξανά ο Πάμπλο Γκαρσία στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+5′), «σφραγίζοντας» το τρίποντο που ανέβασε την ομάδα του στην 6η θέση της βαθμολογίας (20 β.), αφήνοντας τη Λεβάντε 15η (12 β.) για πέμπτο σερί ματς χωρίς νίκη.

Η βαθμολογία της La Liga: