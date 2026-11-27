Η αναμέτρηση για τη δωδέκατη αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος μεταδίδεται τηλεοπτικά από το κανάλι Novasports Premier League για τους συνδρομητές του δικτύου
Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Chelsea - The City Ground, Nottingham, Britain - November 27, 2026 Nottingham Forest's Morgan Gibbs-White in action with Chelsea's Josh Acheampong Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..