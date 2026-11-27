Η σύντροφος του ποδοσφαιριστή υποστηρίζει πως βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης και θυμού όταν διατύπωσε τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντας σπαρακτική τη δημόσια κριτική

Δημόσια τοποθέτηση για την υπόθεση που είχε βάλει τον Μέισον Γκρίνγουντ στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες εξωαγωνιστικές κρίσεις του αγγλικού ποδοσφαίρου έκανε η Χάριετ Ρόμπσον. Με ανάρτησή της στο Instagram, η σύντροφός του αναφέρθηκε στις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του το 2022, εκφράζοντας τη λύπη της για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται έκτοτε ο ποδοσφαιριστής.

Η Ρόμπσον υποστήριξε ότι ποτέ δεν φανταζόταν πως η κατηγορία της θα οδηγούσε σε μια τόσο μακρά περίοδο δημόσιας κατακραυγής για τον Γκρίνγουντ. Όπως έγραψε, τότε βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, θυμού και ψυχικής αναστάτωσης, ενώ σήμερα θεωρεί σπαρακτικό τον τρόπο με τον οποίο ο σύντροφός της κρίνεται και αντιμετωπίζεται από μεγάλη μερίδα του κόσμου.

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Το μήνυμα της Χάριετ Ρόμπσον

Στην ανάρτησή της, η οποία αποδίδεται στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ρόμπσον έγραψε:

«Θέλω απλώς να πω…

Πραγματικά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το να κατηγορήσω έναν αθώο άνθρωπο θα οδηγούσε τελικά στο να αντιμετωπίζεται ο σύζυγός μου σαν σκουπίδι από τόσο πολλούς ανθρώπους.

Τότε ήμουν πληγωμένη, μπερδεμένη και θυμωμένη, αλλά ποτέ δεν περίμενα ότι τα πράγματα θα έφταναν σε αυτό το σημείο.

Ο Μέισον ήταν πάντα δίπλα μου και είναι πραγματικά σπαρακτικό να βλέπω τον τρόπο με τον οποίο έχει κριθεί, αντιμετωπιστεί και σχολιαστεί.

Ελπίζω απλώς ο κόσμος να μπορέσει να δει πέρα από τις φήμες και να καταλάβει την πραγματική κατάσταση».

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η υπόθεση είχε ξεσπάσει τον Ιανουάριο του 2022, όταν η Χάριετ Ρόμπσον δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και ηχητικό υλικό, τα οποία παρουσίαζε ως στοιχεία κακοποίησης από τον τότε σύντροφό της. Οι καταγγελίες προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανακοινώνει ότι γνώριζε όσα είχαν κυκλοφορήσει και να θέτει τον ποδοσφαιριστή εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

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Ο Γκρίνγουντ συνελήφθη και αντιμετώπισε κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, επίθεση και ελεγκτική ή καταναγκαστική συμπεριφορά. Τον Φεβρουάριο του 2023, ωστόσο, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) ανακοίνωσε ότι η ποινική διαδικασία διακόπτεται. Σύμφωνα με την επίσημη αιτιολόγηση, η απόσυρση βασικών μαρτύρων και νέα στοιχεία που προέκυψαν είχαν ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ρεαλιστική προοπτική καταδίκης.

Η διακοπή της ποινικής διαδικασίας δεν αποτέλεσε δικαστική απόφαση που έκρινε τον ποδοσφαιριστή αθώο. Η νέα τοποθέτηση της Ρόμπσον επαναφέρει, πάντως, στο προσκήνιο μια υπόθεση που είχε επηρεάσει καθοριστικά τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική πορεία του Άγγλου επιθετικού.