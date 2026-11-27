Σε βάρος του 43χρονου που συνελήφθη στην Αθήνα είχε εκδοθεί ένταλμα για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση που διέπραξε την ανθρωποκτονία

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού με το προσωνύμιο «Ζαμπόν», στον Νέο Κόσμο τον Ιανουάριο του 2024, αποτελεί η σύλληψη του 43χρονου Αλεξέι Σόκπα στην Αθήνα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατόπιν συνεργασίας με τις Αρχές της Τουρκίας.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του Σόκπα είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στο πλαίσιο της δράσης της οποίας τελέστηκε η ανθρωποκτονία του Ζαμπούνη στις 14 Ιανουαρίου 2024, στον Νέο Κόσμο Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Η δολοφονία του «Ζαμπόν» της Greek Mafia

Ο Ζαμπούνης, γεννημένος το 1980, ήταν γνωστός στον χώρο της νύχτας και φέρεται να διατηρούσε στενές σχέσεις με την αποκαλούμενη Greek Mafia.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επί σειρά ετών φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του βασικού εκτελεστή της εγκληματικής οργάνωσης.

Μετά τις διαδοχικές δολοφονίες προσώπων που κατείχαν ηγετικές θέσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, φέρεται να ενίσχυσε τη θέση του, αποκτώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη δραστηριότητα της οργάνωσης σε περιοχές των βορείων και νοτίων προαστίων της Αττικής.

Η δολοφονία του το 2024 είχε θεωρηθεί ως ένα από τα «ακριβότερα» συμβόλαια θανάτου καθώς πάνω από 90 σφαίρες από καλάσνικοφ βρέθηκαν στον τόπο της μαφιόζικης επίθεσης, που είχε γίνει στις 02.00 τα ξημερώματα της Κυριακή έξω από βενζινάδικο στην συμβολή των οδών Φραντζή και Ηλία Ηλιού στο Νέο Κόσμο.