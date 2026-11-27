Μεγάλη καθυστέρηση και κίνηση στην Αθηνών Κορίνθου μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στο ύψος του Σκαραμαγκά. Δείτε τα σημεία με την έντονη συμφόρηση.

Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφονται το απόγευμα της Παρασκευής (27/11) στη λεωφόρο Αθηνών, έπειτα από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων στο ύψος της αερογέφυρας Σκαραμαγκά. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Αθήνα, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Πού καταγράφονται τα σημαντικότερα προβλήματα

Πέραν της κυκλοφοριακής συμφόρησης στον Σκαραμαγκά, παρατηρείται αυξημένη κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες. Ιδιαίτερη συμφόρηση εμφανίζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή Κολωνάκι – Παγκράτι, καθώς και στις περιοχές Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων. Αυξημένη κυκλοφορία παρατηρείται επίσης στην Ηλιούπολη, την Αργυρούπολη και σε τμήματα της διαδρομής Πειραιάς – Κερατσίνι.

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Μέτρια κίνηση καταγράφεται στις περιοχές Περιστερίου, Αιγάλεω, Νέας Ιωνίας, Γαλατσίου, Χαλανδρίου και Αμαρουσίου. Αντίθετα, σε αρκετά τμήματα της Αττικής Οδού και της ανατολικής Αττικής η κυκλοφορία φαίνεται πιο ομαλή.

Συνολικά, η μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση εντοπίζεται κυρίως στο κέντρο και σε βασικούς οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου, με αποτέλεσμα να απαιτείται αυξημένη προσοχή και πιθανός προγραμματισμός εναλλακτικών διαδρομών.