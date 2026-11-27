Την Κυριακή απολογούνται οι γονείς της ανήλικης – Τουλάχιστον 10 άνδρες φέρεται να έχει κατονομάσει το κορίτσι

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης της 15χρονης στο Αγρίνιο, με τις Αρχές να διερευνούν τις καταγγελίες της ανήλικης και τον ρόλο των εμπλεκομένων.

Οι γονείς του κοριτσιού, οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση, έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή. Σύμφωνα με όσα έχει καταγγείλει η 15χρονη, κεντρικό ρόλο στη σεξουαλική εκμετάλλευσή της φέρεται να είχε η μητέρα της.

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Πέντε ακόμη άνδρες κατηγορούνται για ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης, ενώ οι Αρχές αναζητούν έναν ακόμη άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, η 15χρονη, η οποία πλέον φιλοξενείται σε δομή, έχει κατονομάσει τουλάχιστον δέκα διαφορετικούς άνδρες που φέρεται να την κακοποιούσαν σε σπίτια στα οποία τη μετέφερε επιχειρηματίας της περιοχής.

«Πάρτε με από αυτό το σπίτι»

Με τη φράση «Πάρτε με από αυτό το σπίτι», η 15χρονη ζήτησε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, η μητέρα της φέρεται να την εξωθούσε στη σεξουαλική εκμετάλλευση έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν από 10 έως 15 ευρώ, με τη συνδρομή άνδρα που είχε αναλάβει τη μεταφορά της.

Καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης φαίνεται πως ήταν η παρέμβαση ενός 47χρονου, ο οποίος παρότρυνε την ανήλικη να απευθυνθεί στην Αστυνομία. Ο ίδιος, στην κατάθεσή του στις Αρχές, ανέφερε ότι γνώρισε το κορίτσι τον Αύγουστο του 2026 και ότι εκείνο του εκμυστηρεύτηκε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης, ενώ ο ίδιος είχε παρατηρήσει και ενδείξεις υποσιτισμού.

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Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η ανήλικη τού αποκάλυψε ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, και κυρίως το τελευταίο διάστημα, η μητέρα της την εξανάγκαζε σε πράξεις παρά τη θέλησή της, εν γνώσει, όπως υποστήριξε, του πατέρα της.

Καταγγελίες από το 2020

Ιδιαίτερα ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης δημιουργούν οι αποκαλύψεις του «Χαμόγελου του Παιδιού» σχετικά με τις προγενέστερες αναφορές για την κακοποίηση της ανήλικης.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, ήδη από το 2020 είχε γίνει αναφορά στις αρμόδιες Αρχές για κακοποίηση του κοριτσιού, το οποίο τότε ήταν μόλις εννέα ετών. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2024, ακολούθησε νέα καταγγελία, αυτή τη φορά για σεξουαλική εκμετάλλευσή του.

Οι αναφορές αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειες που έγιναν στο μεσοδιάστημα για τη διερεύνηση των καταγγελιών και την προστασία της ανήλικης.

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Τι υποστηρίζουν οι συγγενείς της 15χρονης

Συγγενείς της οικογένειας, μιλώντας στο Live News, υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί όσα φέρεται να συνέβαιναν σε βάρος του παιδιού.

Ο θείος της 15χρονης περιέγραψε τη μητέρα ως έναν άνθρωπο που ζητούσε συστηματικά χρήματα από το περιβάλλον της, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας εργαζόταν πολλές ώρες και δεν γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση της κόρης του. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι και οι δύο γονείς έκαναν χρήση ουσιών.

Οι ισχυρισμοί των συγγενών σχετικά με την άγνοια του πατέρα έρχονται σε αντίθεση με όσα φέρεται να έχει καταγγείλει η ίδια η ανήλικη.

Ο παππούς της 15χρονης: «Δεν κατάλαβε κανένας τίποτα»

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο παππούς του κοριτσιού, υποστηρίζοντας ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο γιος του γνώριζαν τι συνέβαινε.

«Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, βοηθούσε οικονομικά την οικογένεια, καλύπτοντας κατά διαστήματα έξοδα για τρόφιμα, ενοίκιο και λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

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«Με το γιο μου μίλησε χθες το βράδυ. Δεν ξέρει κι αυτός τίποτα. Αν αληθεύουν αυτά, πέφτουμε που λέμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε τι να πούμε. (Βοηθούσα) όσο μπορούσα επειδή ήταν πιο αδύναμοι. Αυτή δεν δούλευε. Δούλευε μόνο ο γιος μου, που δουλεύει μεροκάματα εδώ κι εκεί. Φεύγει το πρωί και έρχεται το βράδυ. Όχι, δεν είδα κάτι. Άμα έβλεπα, σαν παππούς θα έκανα κάτι, αλλά δεν είδα τίποτα. Πέρναγα στο σπίτι και λοιπά. Ή τους έδινα ότι κάτι και τα λοιπά, ανάλογα τη δύναμη που έχω. Το κοριτσάκι έβλεπε την κίνησή μου. Του έδινα και λεφτούλια εγώ για να παίρνει κάτι από δω και από κει και κάνα φαγητό, ό,τι μπορούσαμε να πάρουμε και λοιπά» και πρόσθεσε:



«Βοηθούσα. Περί θέμα χρημάτων δεν τους έδινα για να στριμωχτούν να πάνε και για δουλειά και αυτοί και λοιπά. Λοιπόν, δεν μου ζήταγαν και λεφτά. Καμιά φορά μου ζήταγε ο γιος μου: ‘Δώσε μου 10 ευρώ, 20 και λοιπά’. Πάρε. Άλλα λεφτά δεν μου ζήταγαν. Πλήρωνα κανένα ρεύμα καμιά φορά, κανένα ενοίκιο, γιατί δεν είχαν. Αυτά. (Η νύφη μου είναι) ένας άνθρωπος απλός, ο οποίος ασχολούνταν μόνο με ένα τσιγάρο και έναν φραπέ. Αν πήγαινε σε κανένα γεροντάκο για να… λιγοστά πράματα. Κάποτε και πότε που λέμε. Δεν περίμενα ότι ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία θα έφτανε στο σημείο αυτά που ακούγονται από τη μάνα. Είναι βαρύ. Αλλά δεν κατάλαβε κανένας τίποτα. Ούτε ο γιος μου ούτε εγώ. Και του γιου μου όταν του είπα κάτι ακούγεται του λέω και περί τέτοιου. Μου λέει: ‘αποκλείεται’. Και τελικά αποδεικνύεται, όπως φαίνεται, ότι η κυρία έκανε κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη 15χρονη εντόπισε μώλωπες στην πλάτη της, ευρήματα που συνάδουν με τις καταγγελίες για άσκηση σωματικής βίας.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθεί η έκταση της κακοποίησης, να διερευνηθούν οι ευθύνες των εμπλεκομένων και να ταυτοποιηθούν όλα τα πρόσωπα που έχει κατονομάσει η ανήλικη.