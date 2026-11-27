Η ηθοποιός που άφησε το στίγμα της σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951 και ξεκίνησε την καριέρα της στα τέλη της δεκαετίας του 1960

Η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη που έφυγε σήμερα σε ηλικία 75 ετών ήταν ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Από την επιθεώρηση έως τις «Σαββατογεννημένες» και την «Μαρία η άσχημη» είναι μια χαρακτηριστική φιγούρα.

Ήταν από εκείνες τις ηθοποιούς που θυμάσαι για τους ρόλους που έκανε ως μητέρα, γειτόνισσα, θεία, ένα πρόσωπο που το αναγνωρίζεις πριν καν προλάβεις να θυμηθείς το όνομα. Πέρασε από και από το μουσικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την ιδιωτική τηλεόραση, και άφησε το δικό της στίγμα.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τα πρώτα χρόνια

Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με την πρώτη της συμμετοχή να γίνεται στην κινηματογραφική ταινία «Ένας κλέφτης με φιλότιμο». Ακολούθησαν συνεργασίες τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο με πιο γνωστές συμμετοχές αυτές στις ταινίες «Βέγγος ο υπέροχος», «Μονά ζυγά δικά σας» και «Καθένας με την τρέλα του». Στην τηλεόραση οι πρώτες της συμμετοχές ήταν στις σειρές «Ανθρώπινες ιστορίες» και «Μια Αθηναία στην Αθήνα» τη δεκαετία του 1970.

Η καθιέρωσή της στην τηλεόραση

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Πιο συγκεκριμένα το 1991 έπαιξε στην κωμική σειρά «Οι κουτσομπόλες» ενώ έκανε έκτακτες εμφανίσεις στις σειρές «Μάλιστα κύριε» και «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης». Ακολούθησε ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην κωμική σειρά «Ο χήρος η χήρα και τα χειρότερα» την περίοδο 1992-1994 στον ANT1 ενώ τη σεζόν 1995-1996 έλαβε μέρος στη σειρά «Έλλη και Άννα».

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Τη δεκαετία 2000-2010 συμμετείχε σε κάποιες από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης συνεργαζόμενη κυρίως με το Mega Channel. Ένας από τους πιο γνωστούς της ρόλους στο ευρύ κοινό ήταν αυτός της Ευανθίας Λαζάρου τη σεζόν 2003-2004 στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Σαββατογεννημένες». Τη σεζόν 2004-2005 πρωταγωνίστησε στις σειρές «Εραστής Δυτικών Προαστίων» και «Όλα του γάμου δις κολα».

Το 2005 εμφανίστηκε σε μία ιστορία της σειράς «Επτά Θανάσιμες Πεθερές», ενώ το 2006 έκανε μία guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς «Στο Παρά Πέντε». Από το 2006 μέχρι το 2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά «Μαρία η άσχημη» στο Mega Channel. Από το 2008 μέχρι το 2010 συμμετείχε στην αστυνομική κωμική σειρά L.A.P.D.

Έχει εμφανιστεί και στο «Τρελός είμαι ό,τι θέλω κάνω!..» με τον Στάθη Ψάλτη ενώ εμφανίστηκε και στο «Ο σεξοκυνηγός» μεταξύ άλλων. Το 2010 εμφανίστηκε και στη σειρά «Οι επτά θανάσιμες πεθερές».