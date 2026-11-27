Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα για τον Γερμανό άσο που υπέστη νέα θλάση στον αριστερό μηρό του!

Διαδοχικά είναι τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Τζαμάλ Μουσιάλα. Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός, ο οποίος ταλαιπωρείται από μία νευρολογική διαταραχή που του φέρνει συχνά λιποθυμικά επεισόδια, μπορεί να επέστρεψε στα γήπεδα, αλλά τέθηκε νοκ-άουτ για το υπόλοιπο του 2026.

Ο Μουσιάλα στη σύντομη εμφάνιση του ως αλλαγή στον αγώνα με την Λιλ υπέστη υποτροπή σε έναν παλιό μυϊκό τραυματισμό στον αριστερό του δικέφαλο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες, με το σώμα του να βάζει πάλι εμπόδια στην καριέρα του.

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Ο Μουσιάλα είχε υποστεί τη συγκεκριμένη θλάση στις 24 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από τη διεθνή αναμέτρηση της εθνικής Γερμανίας με την Ολλανδία, στο Άμστερνταμ. Μάλιστα, αρχικά είχε προγραμματιστεί να βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της «μάνσαφτ».

Η επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους πραγματοποιήθηκε μόλις στις 20 Νοεμβρίου, στην αναμέτρηση με την Κολωνία (1-1). Στη συνέχεια, αισθάνθηκε εκ νέου ενοχλήσεις στον μηρό, ωστόσο πέντε ημέρες αργότερα αγωνίστηκε για λίγα λεπτά και στην αναμέτρηση του Champions League απέναντι στη Λιλ, όπου η Μπάγερν γνώρισε την ήττα με 2-1.

Πλέον, η υποτροπή του τραυματισμού τον αναγκάζει να τεθεί ξανά εκτός πλάνων, αποτελώντας ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα για τον βαυαρικό σύλλογο.