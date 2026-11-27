Σε βάρος του 53χρονου που κατέγραφε το περιστατικό και της μητέρας του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα παιδί μόλις επτά ετών, το οποίο οδηγούσε φορτηγό σε χώρο εταιρείας, αποκάλυψαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α.

Στο πλαίσιο ερευνών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, οι αστυνομικοί εντόπισαν βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν ο 7χρονος να βρίσκεται πίσω από το τιμόνι φορτηγού, με συνεπιβάτη έναν 53χρονο, ο οποίος κατέγραφε τις κινήσεις του παιδιού.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ανήλικος οδηγούσε το φορτηγό σε υπαίθριο χώρο εταιρείας με στοιβαγμένα εμπορευματοκιβώτια, πραγματοποιώντας στροφές, ελιγμούς, φρεναρίσματα και απότομες ακινητοποιήσεις.

Την ίδια ώρα, σε κοντινή απόσταση κινούνταν άλλα φορτηγά, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες μετακίνησης και στοίβαξης εμπορευματοκιβωτίων με γερανούς και ανυψωτικά μηχανήματα.

Όπως επισημαίνει η Αστυνομία, η συγκεκριμένη συμπεριφορά έθεσε σε εξαιρετικά σοβαρό κίνδυνο όλους τους παρευρισκόμενους.

Έπειτα από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 53χρονο που επέβαινε στο φορτηγό, βιντεοσκοπούσε τον 7χρονο και ανάρτησε το επίμαχο υλικό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Σε βάρος τόσο του 53χρονου όσο και της μητέρας του παιδιού σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.