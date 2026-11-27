Το ΠΑΣΟΚ σε κοινή ανακοίνωση με τον Ιωάννη Τσίμαρη, υπεύθυνο Κ.Τ.Ε. Υγείας και του Τομέα Υγείας σχολίασε την έκθεση του ΟΟΣΑ για το ΕΣΥ κατακρίνοντας την κυβέρνηση και το πώς 1 στους 5 δεν βρίσκουν την ιατρική φροντίδα που ψάχνουν.

Αναφέροντας στην ανακοίνωση τους ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μπορεί να συνεχίζει να διαφημίζει «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών».

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Συνεχίζοντας με το γεγονός ότι «οι αριθμοί όμως δεν παίρνουν εντολές από το Μαξίμου. Η έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2026» είναι καταπέλτης για την κυβέρνηση: καταγράφει, με τα πιο επίσημα στοιχεία, ένα δημόσιο σύστημα υγείας που αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους και τους στέλνει στο ταμείο.»

Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακάλυπτες ανάγκες ιατρικής περίθαλψης. 1 στους 5 πολίτες (20%) που χρειάστηκε φροντίδα το 2025 δεν μπόρεσε να τη λάβει, ποσοστό σχεδόν εξαπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3,6%).

Για όσους βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας το ποσοστό εκτοξεύεται στο 30% (έναντι 5,9% στην ΕΕ). Αυτό είναι το «κοινωνικό κράτος» της Νέας Δημοκρατίας: οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας εγκλωβισμένοι στο κόστος, στις αναμονές και στην εγκατάλειψη της περιφέρειας.

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Και ο κύριος λόγος που δηλώνουν οι ίδιοι οι πολίτες είναι ένας: το κόστος.

Η κυβέρνηση έχει μετατρέψει τη νοσηλεία σε λογαριασμό για τα νοικοκυριά. Μόλις το 66% της δαπάνης νοσηλείας καλύπτεται από το κράτος και την υποχρεωτική ασφάλιση, έναντι 92% στην ΕΕ.

Το 31% των άμεσων ιδιωτικών πληρωμών των πολιτών για την υγεία κατευθύνεται στη νοσοκομειακή περίθαλψη, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 7%, μερίδιο πάνω από τετραπλάσιο.

Ακόμη και στα φάρμακα, η δημόσια κάλυψη στην Ελλάδα περιορίζεται στο 48% αφήνοντας το υπόλοιπο 52% να το πληρώνουν οι ασθενείς από την τσέπη τους την ώρα που η συνολική ιδιωτική δαπάνη υγείας βαραίνει δυσανάλογα τα ελληνικά νοικοκυριά.

Αυτό δεν είναι αστοχία, είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας να φορτώνει το βάρος της νοσηλείας στις πλάτες των νοικοκυριών.

Ο Έλληνας δεν πληρώνει νοσηλεία από επιλογή. Πληρώνει από αδιέξοδο, γιατί το δημόσιο νοσοκομείο που χρηματοδοτεί με τους φόρους του δεν είναι εκεί όταν το χρειάζεται.

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Και το αδιέξοδο έχει όνομα: την απαξίωση του προσωπικού. Η Ελλάδα βρίσκεται στον ευρωπαϊκό πάτο σε νοσηλευτικό προσωπικό, με 4,1 ανά 1.000 κατοίκους, λιγότερους από τους μισούς του μέσου όρου (8,6). Την ίδια στιγμή είναι πρώτη στην ΕΕ σε γιατρούς, με 6,3 ανά 1.000 κατοίκους έναντι 4,3. Δεν λείπουν λοιπόν οι γιατροί, λείπει το σχέδιο.

Η ανορθολογική κατανομή τους ανά ειδικότητα και περιφέρεια, που η κυβέρνηση ανέχεται επί επτά χρόνια, αφήνει κρίσιμα νοσοκομειακά τμήματα, την Πρωτοβάθμια Φροντίδα και τις απομακρυσμένες περιοχές χωρίς επαρκή κάλυψη.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκεται η καθημερινότητα που η κυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει: χειρουργεία κλειστά επειδή δεν υπάρχουν νοσηλευτές, εφημερίες σε ασφυξία όπου ασθενείς καταλήγουν στα ράντζα, με το «Αττικόν» να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας κατάστασης που επαναλαμβάνεται σε πολλά νοσοκομεία, και χιλιάδες «χρωστούμενα» ρεπό σε ένα προσωπικό που λειτουργεί στα όρια της εξάντλησης.

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Ταυτόχρονα, η χώρα παραμένει πρωταθλήτρια στην κατανάλωση αντιβιοτικών (τριπλάσια από την Ολλανδία).

Και ενώ η κυβέρνηση παρουσιάζει τις ψηφιακές εφαρμογές ως τη λύση για όλα και πανηγυρίζει για το Πρόγραμμα «Προλαμβάνω», η εικόνα στην Ελλάδα διαψεύδει το επικοινωνιακό αφήγημα: παρότι διατέθηκαν σημαντικά κονδύλια, η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση στη συμμετοχή σε προγράμματα προληπτικού ελέγχου, αποδεικνύοντας ότι η αναποτελεσματική διαχείριση χωρίς στήριξη του ΕΣΥ ακυρώνει στην πράξη την προσπάθεια.

Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ δείχνει ότι ούτε οι πλατφόρμες υποκαθιστούν το προσωπικό που λείπει, ούτε ένα πρόγραμμα από μόνο του αρκεί όταν η Ελλάδα παραμένει πρώτη στην Ευρώπη στις ακάλυπτες ανάγκες υγείας, ο Προσωπικός Γιατρός δεν λειτουργεί και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας υποβαθμίζεται.

Οι επικοινωνιακές καμπάνιες και τα αποσπασματικά προγράμματα δεν στήνουν ουσιαστική πρόληψη ούτε καλύπτουν τα διαρθρωτικά κενά στην έγκαιρη διάγνωση και την πρόσβαση των πολιτών.

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Η χώρα με τους περισσότερους γιατρούς στην Ευρώπη είναι η χώρα με τους περισσότερους πολίτες που δεν βρίσκουν γιατρό.

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει την προπαγάνδα και να απαντήσει: πώς είναι «το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» ένα σύστημα όπου ένας στους πέντε πολίτες μένει χωρίς φροντίδα και σχεδόν ένας στους τρεις συμπολίτες μας σε κίνδυνο φτώχειας δεν μπορεί να πάει στον γιατρό;

Η υγεία των Ελλήνων δεν αντέχει άλλη κυβερνητική αλαζονεία και επικοινωνιακή ωραιοποίηση. Για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα η αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης, οι μαζικές προσλήψεις μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού με δίκαιη περιφερειακή κατανομή και η ουσιαστική θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ώστε το ΕΣΥ να ξαναγίνει ισχυρό, δημόσιο και καθολικό κοινωνικό αγαθό στην πράξη και όχι μόνο στα δελτία τύπου του Υπουργείου.