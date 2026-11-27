Η ομάδα χάντμπολ των Ερυθρόλευκων υποδέχεται την Παρασκευή στις 16:30 την MRK Sloga Doboj στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα διεξαχθούν στην Ηλιούπολη

Παρακολουθήστε μέσω live streaming την αναμέτρησης Ολυμπιακός – MRK Sloga Doboj, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την φάση των «32» του EHF European Cup



Το πρώτο βήμα πρόκρισης στους «16» του ΕΗF European καλείται να κάνει η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του Ολυμπιακού.

Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Παρασκευή (27/11, 16:30 – MEGA News) την MRK Sloga Doboj, στο πρώτο από τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν στην Ηλιούπολη.

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Παρακολουθήστε μέσω live streaming την αναμέτρησης Ολυμπιακός – MRK Sloga Doboj, στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την φάση των «32» του EHF European Cup.