Ο εισαγγελέας υπέβαλε αίτημα για την προφυλάκιση του 20χρονου για 30 ημέρες, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να μπέρδεψε το θύμα με άλλο νεαρό

Στη σύλληψη ενός 20χρονου, γιου δημοτικού συμβούλου στην κοινότητα Στροϊέστι της κομητείας Σουτσεάβα στη Ρουμανία, προχώρησαν οι εισαγγελικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο ενός 17χρονου, τον οποίο παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητό του.

Ο νεαρός, Γκαμπριέλ Μαζούρ όπως είναι το όνομα του 20χρονου, συνελήφθη την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου ο εισαγγελέας της αρμόδιας υπηρεσίας του Γενικού Εισαγγελέα της Ρουμανίας υπέβαλε αίτημα για την προφυλάκισή του για 30 ημέρες, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Την απόφαση καλείται να λάβει δικαστής του Πρωτοδικείου Βουκουρεστίου.

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Η εξέλιξη ήρθε μετά την ανάληψη της υπόθεσης από τον Γενικό Εισαγγελέα, καθώς μέχρι τότε την έρευνα χειρίζονταν οι εισαγγελικές αρχές της Σουτσεάβα. Ο 20χρονος είχε εξεταστεί στις 17 Νοεμβρίου και είχε αφεθεί ελεύθερος, χωρίς να του επιβληθεί κάποιο περιοριστικό μέτρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 14:53, σε δρόμο της κομητείας Σουτσεάβα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 20χρονος οδηγούσε αυτοκίνητο όταν χτύπησε σκόπιμα από πίσω τον 17χρονο Λουτσιάν Μπόκα, ο οποίος κινούνταν με μοτοσικλέτα προς την ίδια κατεύθυνση.

Από τη σύγκρουση ο ανήλικος υπέστη ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα, τα οποία αρχικά εκτιμήθηκε ότι απαιτούσαν 95 έως 100 ημέρες ιατρικής φροντίδας και έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σουτσεάβα, όπου νοσηλεύτηκε για περίπου μία εβδομάδα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στις 15 Νοεμβρίου υπέκυψε στα τραύματά του.

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Αρχικά, η υπόθεση διερευνήθηκε ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ωστόσο μετά τον θάνατο του εφήβου η νομική κατηγορία μετατράπηκε σε ανθρωποκτονία.

Εξετάζεται ενδεχόμενο να ήταν άλλος ο στόχος

Στο πλαίσιο της έρευνας από τις Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο 20χρονος να είχε ως στόχο έναν άλλο νεαρό, με τον οποίο φέρεται να υπήρχε παλαιότερη διαμάχη, και να μπέρδεψε το θύμα με εκείνον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, ο 17χρονος είχε δανειστεί το ποδήλατο από άλλον νεαρό, με τον οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε προηγούμενη αντιπαράθεση.

Η αρχική απόφαση να αφεθεί ελεύθερος ο 20χρονος είχε προκαλέσει αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ οργανώθηκαν διαδικτυακή συλλογή υπογραφών και διαμαρτυρία έξω από την εισαγγελία της Σουτσεάβα.

Μετά την ανάληψη της υπόθεσης από το Γενικό Εισαγγελέα, ο νεαρός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η απόφαση για την προφυλάκισή του εκκρεμεί.

Ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.