Ήταν η νύχτα της 27ης Νοεμβρίου 1934 όταν το γερασμένο ατμόπλοιο «Πόπη» προσέκρουσε σε βραχονησίδα κοντά στη Βουλιαγμένη.

Υπάρχουν φράσεις που περνούν στην καθημερινή γλώσσα χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουν την ιστορία που κρύβεται πίσω τους.

Μία από αυτές είναι το περίφημο «έγινε της Πόπης». Μια έκφραση που χρησιμοποιούμε αυτόματα κάθε φορά που επικρατεί χάος, αναστάτωση και απόλυτη αποδιοργάνωση. Η προέλευσή της, ωστόσο, δεν είναι μεταφορική· συνδέεται άμεσα με ένα πραγματικό, τραγικό ναυτικό δυστύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο μια νύχτα του Νοεμβρίου του 1934, στα ανοιχτά της Βουλιαγμένης.

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Το γερασμένο σκαρί και η «ζούγκλα» της ακτοπλοΐας

Πρωταγωνιστής της υπόθεσης ήταν το επιβατηγό ατμόπλοιο «Πόπη», ιδιοκτησίας της Ηπειρωτικής Ατμοπλοΐας των αδελφών Ποταμιάνου.

Το πλοίο είχε ναυπηγηθεί στη Σκωτία το 1880 και, ύστερα από διαδοχικές μετασκευές και αλλαγές ιδιοκτησίας (είχε ξεκινήσει την καριέρα του με αμερικανική σημαία και το όνομα Sayonara), είχε καταλήξει να εξυπηρετεί τις δύσκολες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της εποχής.

Όταν συνέβη το δυστύχημα, μετρούσε ήδη 54 χρόνια ζωής.

Το βράδυ της 27ης Νοεμβρίου 1934, το «Πόπη» απέπλευσε από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά των Κυκλάδων.

Η ακτοπλοΐα του Μεσοπολέμου θύμιζε συχνά «αρένα»: τα πλοία ξεκινούσαν υπεράριθμα, οι έλεγχοι ασφαλείας ήταν πλημμελής και ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους πλοιοκτήτες ήταν α αδυσώπητος.

Σύμφωνα με τα επίσημα εισιτήρια, στο πλοίο είχαν επιβιβαστεί 122 επιβάτες (μεταξύ των οποίων και πολιτικοί κρατούμενοι που οδηγούνταν εξόριστοι στην Ανάφη), ωστόσο οι μεταγενέστερες εκτιμήσεις ανέβασαν τον πραγματικό αριθμό κοντά στους 140.

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Η πρόσκρουση και η ειρωνεία του «πνιγμού σε μια κουταλιά νερό»

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το πλοίο προσέκρουσε σε βραχώδη σχηματισμό κοντά στη νησίδα Κασίδι, περίπου 300 μέτρα μακριά από τις βραχονησίδες Φλέβες και ένα μόλις μίλι από το ακρωτήριο Μικρό Καβούρι.

Η πρόσκρουση άνοιξε ρήγμα και το πλοίο πήρε αμέσως απότομη κλίση προς τα δεξιά.

Καθώς τα νερά ήταν σχετικά αβαθή, το «Πόπη» δεν βυθίστηκε ολοκληρωτικά, αλλά κάθισε στα ρηχά, με την αριστερή του πλευρά να μένει έξω από το νερό. Παρ’ όλα αυτά, η απουσία φωτισμού, η ελλιπής ενημέρωση και η απουσία οργάνωσης από το πλήρωμα πυροδότησαν πρωτοφανή πανικό.

Όπως χαρακτηριστικά έγραψε λίγες μέρες αργότερα σε επιφυλλίδα του στην εφημερίδα «Έθνος» ο γνωστός λογοτέχνης Τίμος Μωραϊτίνης, επρόκειτο για το απόλυτο ειρωνικό παράδοξο: «Το ναυάγιον των Φλεβών είναι ακριβώς αυτό που λένε “Επνίγηκε σε μια γουλιά νερό”».

Ενώ η στεριά βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής και το πλοίο δεν βυθιζόταν σε ανοιχτό πέλαγος, ο κόσμος ποδοπατιόταν μέσα στο σκοτάδι.

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Καταγγελίες για τα… τυριά και το μοιραίο έλλειμμα ασφαλείας

Οι εφημερίδες της εποχής κατέγραψαν συγκλονιστικές και συνάμα εξωφρενικές μαρτυρίες. Σύμφωνα με καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέλη του πληρώματος πανικοβολήθηκαν σε τέτοιο βαθμό που επιχείρησαν αρχικά να σώσουν το εμπορικό φορτίο του πλοίου –ανάμεσα στο οποίο υπήρχαν και κεφάλια τυριών– παραμελώντας την άμεση εκκένωση και καθοδήγηση των επιβατών.

Ο απολογισμός ήταν τελικά τραγικός: 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (μεταξύ των οποίων τρεις επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ χαρακτηριστικό της σύγχυσης ήταν πως κατά τις έρευνες ανευρέθηκε αργότερα ακόμη και σορός μικρού κοριτσιού εγκλωβισμένη σε καμπίνα).

Οι υπόλοιποι επιβάτες διασώθηκαν, με πολλούς να καταφέρνουν να φτάσουν περπατώντας στη στεριά.

Το σκάνδαλο γιγαντώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι το πλοίο δεν διέθετε ασύρματο τηλέγραφο, καθώς η νομοθεσία εξαιρούσε τα μικρότερα ακτοπλοϊκά από την υποχρέωση εγκατάστασής του, με αποτέλεσμα οι Αρχές να ειδοποιηθούν με τεράστια καθυστέρηση.

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Από την τραγωδία… στη λαϊκή φράση

Το πιο σουρεαλιστικό κεφάλαιο της ιστορίας είναι πως το «Πόπη» δεν αποσύρθηκε. Ρυμουλκήθηκε στον Πειραιά, επισκευάστηκε, μετονομάστηκε σε «Ήπειρος» σε μια προσπάθεια να ξεπλύνει το «στιγματισμένο» όνομά του και επέστρεψε στις θάλασσες. Ωστόσο, η μνήμη του κόσμου είχε ήδη σημαδευτεί.

Εγινε δηλαδή… ξανά της Πόπης

Το χάος εκείνης της νύχτας, οι φωνές, οι αντεγκλήσεις και η εικόνα των ναυαγών που έψαχναν σωτηρία στα ρηχά πέρασαν στον ναυτικό κόσμο και από εκεί στη γενική αργκό ως η φράση-συνώνυμο κάθε αναστάτωσης: «Έγινε της Πόπης».

Εννέα δεκαετίες και πλέον μετά, η ιστορία του ατμόπλοιου παραμένει μια βαριά υπενθύμιση του πώς η προτεραιότητα του κέρδους έναντι της ασφάλειας μπορεί να μετατρέψει μια εύκολη διαδρομή σε τραγωδία. Και αποδεικνύει ότι πίσω από την πιο ανάλαφρη, καθημερινή μας έκφραση, κρύβεται συχνά μια αληθινή ανθρώπινη ιστορία πόνου.

EYBOIA-ΝΑΥΑΓΙΟ ΔΥΣΤΟΣ-ΦΩΤΟ 28/12/1996

Τα πιο πολύνεκρα ναυάγια στις ελληνικές θάλασσες τελευταία 150 χρόνια

Η ελληνική ναυτιλιακή ιστορία, παράλληλα με τη ρομαντική της πλευρά, έχει σημαδευτεί από μεγάλες ναυτικές τραγωδίες, κυρίως λόγω της παλαιότητας των σκαφών, της υπερφόρτωσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Τα μεγαλύτερα πολύνεκρα ναυάγια περιλαμβάνουν:

S/S «Χειμάρρα» (19 Ιανουαρίου 1947) – Τουλάχιστον 383 νεκροί Τι συνέβη: Το επιβατηγό πλοίο «Χειμάρρα» προσέκρουσε σε ύφαλο στις νησίδες «Βερδούγεια» στον Νότιο Ευβοϊκό, λόγω κακοκαιρίας και ναυτιλιακού λάθους. Θεωρείται η μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, με εκατοντάδες θύματα να αφήνουν την τελευταία τους πνοή στα παγωμένα νερά. Ε/Γ-Ο/Γ «Ηράκλειον» (8 Δεκεμβρίου 1966) – 217 νεκροί Τι συνέβη: Το οχηματαγωγό της εταιρείας Τυπάλδου, που εκτελούσε το δρομολόγια Χανιά – Πειραιάς, βυθίστηκε κοντά στη Φαλκονέρα. Ένα ασφαλισμένο φορτηγό-ψυγείο έσπασε τον καταπέλτη (μπουκαπόρτα) λόγω του κύματος, προκαλώντας ακαριαία εισροή υδάτων και βύθιση του πλοίου σε λιγότερο από 20 λεπτά. Ε/Γ-Ο/Γ «Εξπρές Σάμινα» (26 Σεπτεμβρίου 2000) – 81 νεκροί Τι συνέβη: Το πλοίο της Minoan Flying Dolphins προσέκρουσε με ταχύτητα στις νησίδες «Πόρτες» έξω από την Πάρο. Τα συστήματα ασφαλείας απέτυχαν, οι πόρτες των στεγανών ήταν ανοιχτές και το πλοίο βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά, προκαλώντας τεράστιο σοκ στο πανελλήνιο. Φορτηγό «Χρυσή Αυγή» (23 Φεβρουαρίου 1983) – 26 νεκροί Τι συνέβη: Το οχηματαγωγό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Καρύστου μέσα σε θυελλώδεις ανέμους, παίρνοντας μαζί του 26 ανθρώπους (πλήρωμα και οδηγούς φορτηγών), αναδεικνύοντας εκ νέου τα κενά ελέγχου στην ασφάλεια των πλοίων. Φορτηγό «Δύστος» (26 Δεκεμβρίου 1996) – 20 νεκροί Τι συνέβη: Το ελληνικό φορτηγό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κύμης έπειτα από μετατόπιση του φορτίου του μέσα σε συνθήκες σφοδρής κακοκαιρίας, χάνοντας ολόκληρο το πλήρωμά του.