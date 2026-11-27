Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν τη δολοφονία του 24χρονου στη Δράμα, με τον κτηνοτρόφο να επικαλείται φόβο και την αδελφή του να ζητά δικαίωση για τον γιο της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από το άγριο έγκλημα στη Δράμα, όπου ένας κτηνοτρόφος σκότωσε και έθαψε τον 24χρονο συνεργάτη του, με τον 23χρονο ανιψιό του να φέρεται να εμπλέκεται επίσης στην υπόθεση.

Ενώ οι Αρχές ερευνούν το οικονομικό υπόβαθρο και τα ακριβή κίνητρα της δολοφονίας, η αδελφή του κατηγορούμενου μιλά δημόσια υπερασπιζόμενη την αθωότητα του γιου της, την ώρα που ο ίδιος ο δράστης επιχειρεί να δικαιολογήσει την πράξη του επικαλούμενος φόβο και απειλές.

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«Με πήρε τηλέφωνο από την Ασφάλεια και μου είπε “το έκανα εγώ, μην φοβάστε”. Έπεσα από τα σύννεφα. Είναι δύσκολο. Εγώ θέλω να αποκατασταθεί η εικόνα του παιδιού μου. Είναι αθώο. Ο αδερφός μου είναι υπεύθυνος και ανέλαβε την ευθύνη».

Οι δύο οικογένειες δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πώς έφτασαν στο έγκλημα δύο άνδρες που έμοιαζαν αχώριστοι, που τους συνέδεε όχι μόνο η επαγγελματική σχέση, αλλά και η κουμπαριά.

«Ούτε καν να πάει το μυαλό μου σε κάτι τέτοιο. Τους καταλαβαίνω και εκείνους, έχουν τον πόνο τους. Ήταν ένα παιδί 24 ετών. Είναι κρίμα».

Οι αναμνήσεις από τη στενή σχέση των δύο ανδρών παραμένουν ζωντανές. Φωτογραφίες από κοινές εξόδους, στιγμές χαλάρωσης, αγκαλιές, βίντεο μέσα στο αυτοκίνητο. Εικόνες που σήμερα αποκτούν διαφορετική διάσταση, μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας. Μαζί σε βόλτες, μαζί σε οικογενειακές στιγμές, μαζί ακόμη και στις πιο προσωπικές τους στιγμές.

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«Τον γνώριζα γιατί τον είχα στο χωράφι μου πριν από δύο χρόνια. Γίνανε και κουμπάροι. Το δεύτερο παιδί του Βούλγαρου έχει το όνομα του αδερφού μου. Πάντα λέγαμε “πρόσεχε”. Δεν γνωρίζουμε χαρακτήρες και τι άνθρωποι είναι, να μην γίνει τίποτα. Ο αδερφός μου είναι κλειστός χαρακτήρας. Είχε τη δουλειά του, τα ζώα του, τα χωράφια του», προσθέτει η αδελφή του.

Πώς έφτασε στη δολοφονία

Πώς έφτασαν, όμως, στο έγκλημα οι δύο άνδρες που μέχρι πρότινος πόζαραν αγκαλιασμένοι;

Ο 24χρονος φέρεται να είχε οικονομικές διαφορές με τον κτηνοτρόφο, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα, τις οικονομικές συναλλαγές, αλλά και τις προσωπικές διαφορές που ενδεχομένως προηγήθηκαν της δολοφονίας.

«Δέχτηκα πολλές απειλές από τον 24χρονο. Αυτό το παιδί μου ζητούσε διαρκώς χρήματα. Κάποια στιγμή του είχα πει ότι δεν μπορώ να σου δίνω άλλα χρήματα. Δεν κρύβεται πίσω από όσα έγιναν κάτι πονηρό. Ο 24χρονος μου είπε τηλεφωνικά ότι θα ερχόταν στο χωριό να με συναντήσει γιατί ήθελε να του δώσω χρήματα. Εγώ του είπα ότι αν ήθελε να έρθει να έρθει μέρα.

Δεν υπήρξε επαγγελματική οφειλή. Το Σάββατο γύρω στις 21:00 ο 24χρονος εμφανίστηκε στο μαντρί μου απειλώντας με. Μου ζητούσε χρήματα. Ήμουν μόνος μου, απροστάτευτος και έκανα την ανοησία αυτή από τον φόβο μου. Τον σκότωσα προκειμένου να προστατευτώ. Μετά τον πήρα και τον μετέφερα στο χωράφι όπου και τον έθαψα. Φοβόμουν να πάω στην αστυνομία γιατί φοβόμουν ότι θα με σκοτώσουν οι άνθρωποι από το περιβάλλον του 24χρονου», είπε ο κτηνοτρόφος.