Ο Πορτογάλος τεχνικός αστειεύτηκε με τον συγγενή του λέγοντας πως εργάζεται σε όμιλο που του φέρεται πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να του μιλάει

Μια ξεχωριστή και ιδιαίτερα χαλαρή στιγμή επιφύλασσε ο Ζοσέ Μουρίνιο στο φινάλε της συνέντευξης Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ρεάλ Μαδρίτης με την Αλαβές. Ο Πορτογάλος τεχνικός σηκώθηκε από τη θέση του, πλησίασε τους δημοσιογράφους και κατευθύνθηκε προς έναν γνώριμο πρόσωπο ανάμεσά τους: τον ξάδερφό του, Πέδρο Μουρίνιο, ο οποίος εργάζεται ως δημοσιογράφος.

Οι δύο τους αγκαλιάστηκαν και αντάλλαξαν έναν θερμό χαιρετισμό, με τον προπονητή της Ρεάλ να συστήνει μάλιστα τον συγγενή του στους υπόλοιπους εκπροσώπους των Μέσων. Δεν έχασε, φυσικά, την ευκαιρία να αστειευτεί μαζί του, σχολιάζοντας με χιούμορ ότι πρόκειται για έναν από τους καλύτερους δημοσιογράφους στην Πορτογαλία, αλλά πλέον εργάζεται σε όμιλο που του φέρεται πολύ άσχημα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να του μιλάει!

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Η ατάκα του Μουρίνιο προκάλεσε χαμόγελα στην αίθουσα, με το στιγμιότυπο να γίνεται γρήγορα viral. Ένα διαφορετικό φινάλε για τον «Special One», ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη την ποδοσφαιρική επικαιρότητα και χάρισε στους παρευρισκόμενους μια αυθόρμητη οικογενειακή στιγμή.