Ο δεκαεννιάχρονος επιθετικός έφτασε τα έξι γκολ και τις τέσσερις ασίστ σε δεκαπέντε συμμετοχές, κερδίζοντας την αγάπη των φιλάθλων των γλάρων στο γήπεδο

Ο Μπάμπης Κωστούλας συνεχίζει να κερδίζει την αγάπη των φίλων της Μπράιτον, με τον 19χρονο επιθετικό να βρίσκει δίχτυα και στο ντεμπούτο του στη League Phase του Conference League. Η εμφάνισή του στη νίκη με 4-0 επί της Κραϊόβα έδωσε ξανά την αφορμή στην εξέδρα να τραγουδήσει το σύνθημα που έχει δημιουργήσει ειδικά για εκείνον.

Ο Έλληνας φορ έχει εξελιχθεί σε ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα των οπαδών των «γλάρων». Με το γκολ απέναντι στη ρουμανική ομάδα έφτασε τα έξι στη φετινή σεζόν, ενώ μετρά ακόμη τέσσερις ασίστ σε 15 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Οι επιδόσεις του έχουν ενισχύσει τη σύνδεσή του με τον κόσμο της ομάδας, που έχει βρει έναν ξεχωριστό τρόπο να εκφράζει τον ενθουσιασμό του.

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Το σύνθημα με την ελληνική… πινελιά

Οι φίλοι της Μπράιτον έχουν σκαρώσει ένα τραγούδι για τον Κωστούλα, στο οποίο συνδυάζουν την ελληνική καταγωγή του με αναφορές στην τοπική κουλτούρα και το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ. Το σύνθημα ακούγεται πλέον όλο και συχνότερα τόσο στις παμπ της πόλης όσο και στις εξέδρες του «Amex».

Οι οπαδοί τραγουδούν:

«Ήρθε από την Αθήνα, για να παίξει στα μπλε και τα άσπρα, πίνει Μύθο, είναι σκέτος δυναμίτης, αγαπάει τον Χίρτσελερ και το Albion Kebabs, το όνομά του είναι Μπάμπης, Μπάμπης Κωστούλας».

Το τραγούδι ακούστηκε ξανά μετά το γκολ του 19χρονου απέναντι στην Κραϊόβα, επιβεβαιώνοντας πως ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη αποκτήσει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των φίλων της Μπράιτον. Και με τις εμφανίσεις του να συνεχίζονται σε υψηλό επίπεδο, το σύνθημα για τον «Μπαμπιστούτα» αναμένεται να έχει ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να ακουστεί στο «Amex».