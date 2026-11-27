Η ελληνική ομάδα θα δώσει και τις τρεις αναμετρήσεις της για τον τρίτο όμιλο στη Σερβία, χρησιμοποιώντας τα γήπεδα στις πόλεις Μπάτσκα Τόπολα και Λόζνιτσα

Γνωστό έγινε το αγωνιστικό πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων για την τελική φάση του EURO U21 2027, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Αλβανία και τη Σερβία από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2027.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στον 3ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κροατία, την Τσεχία και την Πορτογαλία. Η πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 17 Ιουνίου, με αντίπαλο την Κροατία, ενώ θα ακολουθήσουν οι αναμετρήσεις με την Τσεχία και την Πορτογαλία.

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Και οι τρεις αγώνες του ομίλου θα διεξαχθούν στη Σερβία, με την Εθνική να αγωνίζεται σε δύο διαφορετικά γήπεδα, στην Μπάτσκα Τόπολα και τη Λόζνιτσα.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελπίδων στον 3ο όμιλο

1η αγωνιστική – Πέμπτη 17 Ιουνίου

Ελλάδα – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα)

Τσεχία – Πορτογαλία, 22:00 (Loznica Stadium, Λόζνιτσα)

2η αγωνιστική – Κυριακή 20 Ιουνίου

Πορτογαλία – Κροατία, 19:00 (Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα)

Τσεχία – Ελλάδα, 22:00 (Loznica Stadium, Λόζνιτσα)

3η αγωνιστική – Τετάρτη 23 Ιουνίου

Πορτογαλία – Ελλάδα, 19:00 (Backa Stadium, Μπάτσκα Τόπολα)

Κροατία – Τσεχία, 19:00 (Loznica Stadium, Λόζνιτσα)

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά. Από εκεί και πέρα, η διοργάνωση θα συνεχιστεί με νοκ άουτ αναμετρήσεις, οι οποίες σε περίπτωση ισοπαλίας θα οδηγούνται σε παράταση και, εφόσον χρειαστεί, στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι νικητές των προημιτελικών θα περάσουν στην τετράδα, ενώ με τον ίδιο τρόπο θα προκύψουν οι δύο φιναλίστ της διοργάνωσης.