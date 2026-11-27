Ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε τους πολίτες για πιθανές επιπλέον επιβαρύνσεις, δηλώνοντας πως «δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε» το βάρος αυτό

Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο ενέκρινε πριν από λίγη ώρα τον προϋπολογισμό για το 2027, με 317 ψήφους υπέρ και 260 κατά.

Σε ύψος-ρεκόρ θα ανέλθει το νέο χρέος, ενώ ο υπουργός Οικονομικών προειδοποίησε για ακόμη δυσκολότερη κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2028.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει δαπάνες ύψους 555,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σχέση με το τρέχον έτος, επενδύσεις ύψους 61,8 δισεκατομμυρίων και καθαρό δανεισμό στα 123 δισεκατομμύρια, από τα 98 δισεκατομμύρια που έφθασε το 2026.

Συνυπολογίζοντας μάλιστα τα δύο ειδικά ταμεία για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, το νέο χρέος θα ξεπεράσει τελικά τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μόνο το 2021, στο αποκορύφωμα της πανδημίας του κορονοϊού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε καταγράψει υψηλότερο επίπεδο νέου χρέους, με 215,4 δισεκατομμύρια.

Κατά τη διάρκεια της τελικής συζήτησης στην Bundestag, ο ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ (SPD) προειδοποίησε τους πολίτες για πιθανές επιπλέον επιβαρύνσεις ως συνέπεια της εφαρμογής των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Προεξόφλησε επίσης ότι η προετοιμασία σχεδίου προϋπολογισμού για το 2028 θα είναι ακόμη δυσκολότερη από τη διαδικασία για το 2027.

«Δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε να ζητήσουμε από τους πολίτες να επωμιστούν μέρος του βάρους», δήλωσε ο κ. Κλινγκμπάιλ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι κρίσιμης σημασίας η διαδικασία να παραμείνει δίκαιη.

Το υπουργείο του εκτιμά ήδη ότι στον σχεδιασμό του επόμενου προϋπολογισμού υπάρχει έλλειμμα ύψους 25 δισεκατομμυρίων ευρώ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναβολή έως το 2033 της έναρξης αποπληρωμής του χρέους – τόσο για τα δάνεια έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας όσο και για το χρέος που προέκυψε από το ειδικό ταμείο για την Bundeswehr.

Επιπλέον, εάν η μείωση του φόρου για την ηλεκτρική ενέργεια παραμείνει σε ισχύ και μετά το 2027, το χρηματοδοτικό κενό θα διευρυνθεί σε περίπου 30 δισεκατομμύρια ευρώ.

Διαφήμιση

Ο υπουργός Οικονομικών τάχθηκε ακόμη υπέρ της ταχείας υιοθέτησης της συμφωνηθείσας μεταρρύθμισης της φορολογίας εισοδήματος, η οποία αποσκοπεί στην παροχή ελαφρύνσεων ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ – κυρίως για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα και για τις οικογένειες.

Σύμφωνα επίσης με την Sueddeutsche Zeitung, το υπουργείο Εργασίας έχει ετοιμάσει συμβιβαστική πρόταση για τις συντάξεις, κυρίως για το θέμα της πρόωρης συνταξιοδότησης με 45 χρόνια ασφάλισης.

Στο μέλλον, όσοι επιθυμούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με 45 έτη ασφάλισης, θα πρέπει να πληρούν σημαντικά αυστηρότερα κριτήρια: ο χρόνος απασχόλησης σε «mini-jobs» ή οι περίοδοι λήψης επιδόματος ανεργίας ή επιδόματος ασθενείας δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’όψιν.

Η πρόταση του υπουργού Εργασίας Αλεξάντερ Σβάιτσερ αποσκοπεί στην άρση του αδιεξόδου εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, με μια διαμάχη η οποία διαρκεί εδώ και μήνες.

Εμπειρογνώμονες και μια κυβερνητική επιτροπή είχαν αρχικά εισηγηθεί την πλήρη κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές στις παροχές, ενώ στελέχη της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) είχαν θέσει ως προϋπόθεση για τη στήριξή τους στη φορολογική μεταρρύθμιση —την οποία πρότεινε ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ— την εισαγωγή αυτής της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.