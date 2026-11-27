Η πιθανότερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης είναι η 23η Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο ομάδες θα εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη τετράδα του Κυπέλλου

Την ενεργοποίηση του Joker Right αποφάσισε ο Ολυμπιακός, καταθέτοντας αίτημα για την αναβολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η Παρασκευή (27/11) αποτελούσε την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

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Πλέον, αναμένεται η έγκριση της Super League, η οποία, σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης, θεωρείται τυπική διαδικασία. Έτσι, το μεγάλο παιχνίδι με την Ένωση θα χρειαστεί να οριστεί εκ νέου.

Πότε μπορεί να διεξαχθεί το ντέρμπι

Η πιθανότερη ημερομηνία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης είναι η 23η Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ θα εξασφαλίσουν θέση στην πρώτη τετράδα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Η τελική εικόνα θα ξεκαθαρίσει το βράδυ της Τετάρτης (2/12), όταν ολοκληρώνεται η πέμπτη και τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης. Αν μία από τις δύο ομάδες δεν βρίσκεται στην πρώτη τετράδα, θα πρέπει να αναζητηθεί διαφορετική ημερομηνία.

Ο λόγος είναι ότι στις 22 και 23 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί τα playoffs του Κυπέλλου, στα οποία συμμετέχουν οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 5 έως 12 του ενιαίου ομίλου, σε μονές νοκ άουτ αναμετρήσεις.