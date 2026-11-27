Ο μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης διευκρίνισε ότι η ανήλικη μπορεί να φιλοξενηθεί στη δομή της Εκκλησίας εφόσον υπάρξει σχετική εισαγγελική εντολή

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η υπόθεση της 14χρονης στην Ηλεία, με το ζήτημα της διακοπής της εγκυμοσύνης της και της ανάθεσης της φροντίδας της να παραμένει ανοιχτό ενώπιον των εισαγγελικών αρχών.

Εν μέσω αποκαλύψεων για το οικογενειακό περιβάλλον και τις συνθήκες υπό τις οποίες ζούσε η ανήλικη, ο μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης τοποθετήθηκε δημόσια για το ενδεχόμενο φιλοξενίας της σε δομή της Μητρόπολης.

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Πιο συγκεκριμένα, πρόθεση της Μητρόπολης είναι να αναλάβει την προστασία της ανήλικης, με την προϋπόθεση όμως ότι θα συνεχίσει κανονικά την εγκυμοσύνη της. Υπενθυμίζεται πως η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιτίθεται ρητά στην άμβλωση σε οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης, θεωρώντας την βαρύ αμάρτημα.

Ωστόσο, ο μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης, μιλώντας στο Live News, διέψευσε πως η δομή δεν θα δεχτεί το ανήλικο κορίτσι αν αποφασίσει να διακόψει την κύηση.

«Είτε έχει το παιδί είτε όχι εμείς θα το δεχτούμε το παιδί εάν υπάρξει εντολή εισαγγελέα. Αλίμονο, πού θα το αφήσουμε, στους 5 δρόμους; Είναι παιδί, δεν φταίει το παιδί, άλλοι φταίνε. Μη ρίχνουμε την ευθύνη στο παιδί, παρασύρθηκε όπως πολλοί νέοι», είπε.

Όπως αποκάλυψε χτες το Live News άλλωστε, οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν ήδη ενημερώσει τον εισαγγελέα ότι η 14χρονη, βλέποντας τη σθεναρή άρνηση της θετής μητέρας της να υπογράψει, επιθυμεί να τον συναντήσει και να του εκφράσει την απόφασή της.

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«Η ανήλικη επιθυμεί να διακόψει την εγκυμοσύνη γιατί συνειδητοποίησε ότι οι ευθύνες είναι μεγάλες για μια ανήλικη μητέρα. Επιθυμεί να ολοκληρώσει το σχολείο και φοβάται πως η πρόωρη γονεϊκότητα θα περιορίσει την προσωπική της ζωή. Επίσης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να καλύψει το κόστος ανατροφής και δεν επιθυμεί το βρέφος να έχει την ίδια τύχη με την ίδια», έγραφε η επιστολή προς τον εισαγγελέα.

Είναι βέβαια άξιο απορίας γιατί έπρεπε να περάσουν 3 ολόκληροι μήνες χωρίς να παρθεί μια τόσο σημαντική απόφαση για την ζωή της ανήλικης. Τα περιθώρια πλέον στενεύουν. Ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχος και κάθε νέα καθυστέρηση κάνει την κατάσταση ακόμη πιο πιεστική.

Η επίσκεψη της θετής μάνας

Τα πράγματα που πήγε στην ανήλικη κόρη της -σύμφωνα με μαρτυρίες- ήταν ένα πιάτο φαΐ και ένα χαρτονόμισμα των 5 ευρώ.

«Πήγε χθες και το φοβέρισε το παιδί. Πήγε και του έδωσε και πέντε ευρώ. Του πήρε και φαΐ και της λέει άμα σε ρωτάνε να μη μιλάς», λέει οικογενειακή φίλη.

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Είναι εξοργιστικό ότι ακόμα και τώρα μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί η γυναίκα αυτή επιχείρησε να πληγώσει ακόμα περισσότερο το ίδιο της το παιδί.

«Της είπε έβαλε τα παπούτσια η (οικιακή βοηθός) στην τηλεόραση τα χαλασμένα και οι φιλενάδες σου σε κοροϊδεύουνε».

Λες και οι συμμαθητές στο σχολείο δεν την έβλεπαν να φορά μόνο τα φθαρμένα αθλητικά στο σχολείο. Γιατί μόνο αυτά παρείχε η κατ’ άλλα ευκατάστατη κηδεμόνας της. Είναι να απορεί κανείς πως κάτι που η ίδια έκανε το χρησιμοποίησε για να της προκαλέσει ακόμα περισσότερο πόνο.

Και η ίδια πάντως έχει παραδεχτεί μιλώντας στο Live News πως ποτέ δεν της έδινε πάνω από 2 – 3 ευρώ γιατί όπως έλεγε ήταν παραβατική, χειριστική και ανεξέλεγκτη.

-Εγώ δεν της έδινα χρήματα. Πάνω από δύο τρία ευρώ εγώ δεν της έδινα.

-Από τότε που το παιδί μπήκε στην εφηβεία ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση.

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-Και πιο πριν, ήταν επιθετική. Ήτανε δύσκολο παιδί, ήτανε χειριστική. Έκανε αυτό που ήθελε. Δηλαδή ήθελε ένα μπουκάλι νερό. Παράδειγμα λέω, έτσι; Αν δεν της το έδινες δεν έμενε ψυγείο, δεν έμενε κουζίνα, κλώτσαγε. Δεν έχει μείνει εδώ πέρα πόμολο. Δηλαδή έκανε καταστροφές ή στο δικό μου το σπίτι ή εδώ που έχω νοικιάσει.

Τι είδαν οι κοινωνικοί λειτουργοί στο σπίτι της 14χρονης το 2024

Στο διαμέρισμα που νοίκιαζε πάντως και σύμφωνα με μαρτυρίες έμενε ολομόναχο το παιδί δεν υπήρχαν ούτε τα βασικά έπιπλα. Σε αιφνίδιο έλεγχο της κοινωνικής λειτουργού σε αυτό το σπίτι διαπίστωσε το εξής:

«Στις 7 Οκτωβρίου του 2024 επισκέφτηκα μαζί με μια συνάδελφο το ενοικιαζόμενο διαμέρισμα της οικογένειας. Η επίσκεψη έγινε το πρωί και έγινε χωρίς προειδοποίηση διότι θέλαμε να δούμε πώς είναι ο χώρος που διαβιεί η 12χρονη. Είναι ένας χώρος ακατάστατος, βρώμικος, χωρίς στοιχειώδη έπιπλα. Ούτε καρέκλες, ούτε ένα τραπέζι. Με ένα βρώμικο τασάκι με αποτσίγαρα της ανήλικης. Πεταμένα ρούχα και καλλυντικά και μια σχολική τσάντα. Επίσης μέσα στο μπάνιο στον βρώμικο νιπτήρα διασκορπισμένα καλλυντικά της ανήλικης. Η μητέρα παραπονέθηκε ότι η 12χρονη κόρη της δεν φροντίζει τους χώρους του σπιτιού και τα πράγματα της. Η μητέρα άδραξε την ευκαιρία και άρχισε να κατηγορεί την ανήλικη κόρη της για την αναίδεια και την κακή συμπεριφορά της. Δήλωσε για μια ακόμη φορά πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον γονεϊκό της ρόλο».