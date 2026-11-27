Η Μελέτη Κοινωνικού και Οικονομικού Αντικτύπου 2025 της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αποτυπώνει με μετρήσιμα μεγέθη τη συνολική συμβολή της εταιρείας: Από το 0,4% του ΑΕΠ και τα €592 εκατ. στα δημόσια ταμεία, μέχρι το ισχυρό δίχτυ των 20.000 υποστηριζόμενων θέσεων εργασίας και τη διασύνδεση με τον τουρισμό.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικότερα στη χώρα μας, έχει γίνει από όλους κατανοητό ότι η ανθεκτικότητα και η δυναμική μιας χώρας κρίνονται πρωτίστως από τη βάση της πραγματικής της οικονομίας. Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μακρόχρονη παραγωγική παρουσία στην Ελλάδα, επενδύοντας συστηματικά σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και εγχώριες συνεργασίες, λειτουργούν ως παράγοντες σταθερότητας και ανάπτυξης. Η αξία μιας τέτοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αποτιμάται απλώς στους ισολογισμούς της, αλλά περισσότερο στον βαθμό που διαχέει άμεσες και έμμεσες ευκαιρίες απασχόλησης και συλλογική ευημερία στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Αυτήν ακριβώς τη διάσταση επιβεβαιώνει με συγκεκριμένα και μετρήσιμα δεδομένα η Μελέτη Κοινωνικού και Οικονομικού Αντικτύπου 2025 της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, την οποία εκπόνησε ο διεθνής ανεξάρτητος οργανισμός Steward Redqueen. Τα ευρήματα της μελέτης αποτυπώνουν έναν εντυπωσιακό πολλαπλασιαστικό μηχανισμό, αποδεικνύοντας ότι η δραστηριότητα της εταιρείας υπερβαίνει κατά πολύ τα στενά όρια της παραγωγής, ενεργοποιώντας έναν ευρύ κύκλο οικονομικής ζωής σε ολόκληρη την επικράτεια.

Ένας σταθερός πυλώνας του εθνικού ΑΕΠ

Το πλέον ενδεικτικό στοιχείο της μελέτης αφορά τη συνολική ετήσια προστιθέμενη αξία που παράγεται από το σύνολο της δραστηριότητας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, η οποία αγγίζει τα €931 εκατομμύρια. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έναν συστημικό παράγοντα της εθνικής παραγωγής.

Εξίσου καθοριστική είναι η απευθείας συνεισφορά στα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με την έρευνα, η συνολική συμβολή στα έσοδα του κράτους ανέρχεται σε €592 εκατομμύρια ετησίως. Μάλιστα, η μελέτη καταγράφει έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δείκτη, όπου για κάθε €1 που δαπανάται σε προϊόντα της εταιρείας στην εγχώρια αγορά, τα €0,52 επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία μέσω άμεσων και έμμεσων φόρων. Πρόκειται για έναν ξεκάθαρο μηχανισμό ανταπόδοσης, όπου η εμπορική κίνηση μετατρέπεται άμεσα σε δημόσιους πόρους για κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες.

Ο πολλαπλασιαστής της απασχόλησης: 1 προς 28

Πέρα από τα αμιγώς χρηματοοικονομικά μεγέθη, το ουσιαστικότερο κοινωνικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης αντανακλάται στις θέσεις εργασίας που δημιουργεί και συντηρεί. Στην περίπτωση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, στην αλυσίδα αξίας υποστηρίζονται 20.000 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα. Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα, ωστόσο, είναι η πολλαπλασιαστική αναλογία: για κάθε 1 άμεση θέση εργασίας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, δημιουργούνται και υποστηρίζονται άλλες 28 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία.

Ο κατεξοχήν ωφελημένος τομέας από αυτή την αλληλεπίδραση είναι ο κλάδος της φιλοξενίας και της εστίασης (HoReCa), ο οποίος συγκεντρώνει το 66% των έμμεσων θέσεων εργασίας. Από το παραδοσιακό καφενείο και την ταβέρνα μέχρι τα σύγχρονα εστιατόρια, τα μπαρ και τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, η ζήτηση για τα προϊόντα της εταιρείας διατηρεί ζωντανές χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Επένδυση στην εγχώρια αλυσίδα αξίας

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας είναι η διατήρηση των παραγωγικών συνεργασιών εντός των συνόρων, ώστε να αποφεύγονται οι εισαγωγικές διαρροές. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποδεικνύει στην πράξη τη δέσμευσή της στην ελληνική παραγωγή, διοχετεύοντας €132 εκατομμύρια σε δαπάνες για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών αποκλειστικά από Έλληνες προμηθευτές.

Η στρατηγική επιλογή ενίσχυσης της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας διαπερνά οριζόντια την ελληνική περιφέρεια. Από τον πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες καλλιεργητές κριθαριού μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας, μέχρι τους τομείς της συσκευασίας, των μεταφορών, της τεχνολογίας και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, η εταιρεία δημιουργεί ένα πυκνό δίκτυο υπεραξίας που τροφοδοτεί διαρκώς τις τοπικές οικονομίες.

Ζύθος και τουρισμός

Η εμπειρία της ελληνικής φιλοξενίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γαστρονομία και τις τοπικές γεύσεις. Στο σταυροδρόμι αυτό, η μπίρα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο, λειτουργώντας ως καταλύτης καταναλωτικής δαπάνης κατά την τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης €176 εκατομμύρια υπολογίζονται οι δαπάνες των διεθνών επισκεπτών σε προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, ενώ 1 στα 5 ευρώ (€0,20) που δαπανώνται συνολικά για προϊόντα της εταιρείας στους χώρους εστίασης και φιλοξενίας προέρχεται απευθείας από την τουριστική δραστηριότητα.

Αυτή η σύμπραξη αναδεικνύει πώς μια ελληνική βιομηχανική παραγωγή συγχρονίζεται με τη βαριά βιομηχανία της χώρας, ενισχύοντας τα έσοδα των τουριστικών προορισμών και προβάλλοντας τα εγχώρια παραγόμενα brands σε εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ένα μοντέλο βιώσιμης ανταπόδοσης

Η Μελέτη Κοινωνικού και Οικονομικού Αντικτύπου 2025 της Steward Redqueen αποτελεί την πιστοποίηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου επιχειρηματικότητας. Πρωτοβουλίες και αποτελέσματα όπως αυτά της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η υγιής βιομηχανία μπορεί να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής εθνικού πλούτου, ειδικότερα σε περιόδους από αυτήν όπου η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο.

Με προστιθέμενη αξία που πλησιάζει το 1 δισ. ευρώ, 20.000 εργαζόμενους να υποστηρίζονται στην αλυσίδα της και ισχυρή στήριξη στον αγροτικό, εμπορικό και τουριστικό κόσμο, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η επιχειρηματική επιτυχία αποκτά νόημα όταν μετατρέπεται σε συλλογικό όφελος για την ελληνική κοινωνία.

(Πηγή στοιχείων: Μελέτη Κοινωνικού & Οικονομικού Αντικτύπου 2025, Steward Redqueen. Τα δεδομένα βασίζονται σε νέα μεθοδολογία και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με προγενέστερες μελέτες).