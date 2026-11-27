Περίπου δύο δωδεκάδες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια μέσα στον Νοέμβριο, πυρκαγιές σε πλοία και διυλιστήρια, περιορισμός των πετρελαϊκών ροών κατά 45% και νέα άνοδος του Brent στα 96 δολάρια. Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο μιας ενεργειακής κρίσης με άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές καυσίμων.

Η διεθνής αγορά πετρελαίου βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με την απειλή μιας μεγάλης διαταραχής στην τροφοδοσία της.

Το επίκεντρο είναι τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Οι συνεχείς επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, οι εκρήξεις σε δεξαμενόπλοια και τα πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις έχουν μετατρέψει τη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο σε μία από τις πλέον επικίνδυνες περιοχές για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, περίπου δύο δωδεκάδες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια έχουν καταγραφεί τον Νοέμβριο, βάσει στοιχείων του βρετανικού κέντρου UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

Ο αριθμός πλησιάζει το αρνητικό ρεκόρ των 30 επιθέσεων που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο. Τα περιστατικά περιλαμβάνουν πλήγματα από βλήματα, επιθέσεις σε πλοία που βρίσκονταν εν πλω και πυρκαγιές σε δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρελαιοειδή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν στις 26 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την οποία δύο δεξαμενόπλοια εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες έπειτα από πρόσκρουση σε θαλάσσιες νάρκες, βόρεια του λιμανιού Κασάμπ, στο Ομάν.

Διαφήμιση

Διαφήμιση

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ένα από τα πλοία μετέφερε περισσότερα από δύο εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Παράλληλα, η ένταση έχει επεκταθεί στις ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.

Οι Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου Ras Tanura, ενώ την επόμενη ημέρα βλήμα έπληξε διυλιστήριο στην περιοχή Τζαζάν, προκαλώντας πυρκαγιά και προσωρινή αναστολή μέρους της λειτουργίας του.

Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του εργαζόμενος από το Νεπάλ, σύμφωνα με το σαουδαραβικό υπουργείο Ενέργειας. Στο μεταξύ, πλήγμα δέχθηκε και κτίριο στο Ριάντ που στεγάζει την έδρα του κρατικού επενδυτικού ταμείου της χώρας, με 11 τραυματίες.

Η επίδραση στην αγορά είναι ήδη ορατή. Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για παράδοση τον Ιανουάριο διαπραγματεύονταν κοντά στα 96 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο περίπου 3,5%. Το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε στα 84,50 δολάρια, με ημερήσια αύξηση περίπου 1%.

Διαφήμιση

Η άνοδος ακολούθησε μια περίοδο υποχώρησης των τιμών, κατά την οποία το Brent είχε βρεθεί κάτω από τα 90 δολάρια.

Ακόμη πιο κρίσιμα είναι τα στοιχεία για τις πραγματικές ποσότητες πετρελαίου που διακινούνται από την περιοχή.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα της εταιρείας αναλύσεων Kpler, οι ροές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ την εβδομάδα έως τις 25 Νοεμβρίου περιορίστηκαν στο 55% των προπολεμικών επιπέδων. Πρόκειται για μείωση κατά 45%, η οποία αποτυπώνει το μέγεθος της διαταραχής στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας.

Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή των συμβολαίων Brent και στην τιμή του συμβολαίου συνεχούς διαπραγμάτευσης έχει επίσης σημασία.

Το συμβόλαιο άμεσης παράδοσης κινήθηκε κοντά στα 96 δολάρια, ενώ το συνεχές συμβόλαιο περίπου στα 92 δολάρια. Η υψηλότερη τιμή της άμεσης παράδοσης υποδηλώνει αυξημένη πίεση στην εξασφάλιση φυσικών ποσοτήτων αργού για τις κοντινές ημερομηνίες.

Διαφήμιση

Για την Ελλάδα και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες, η εξέλιξη έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του αργού επηρεάζει το κόστος προμήθειας των διυλιστηρίων και, με χρονική υστέρηση, μπορεί να μεταφερθεί στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης.

Στο τελικό κόστος προστίθενται η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, τα περιθώρια διύλισης, τα μεταφορικά και τα ασφάλιστρα των δεξαμενόπλοιων. Η αύξηση του κινδύνου στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή επιβαρύνει επομένως όχι μόνο την τιμή του αργού, αλλά και το κόστος μεταφοράς του.