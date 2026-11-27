Η διοργανώτρια αρχή προχωρά στον επαναπρογραμματισμό της αναμέτρησης για τη δέκατη τρίτη αγωνιστική, καθώς η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε χρήση του Joker Right

Την αναβολή του ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή, μετά το σχετικό αίτημα που κατέθεσαν οι «ερυθρόλευκοι» κάνοντας χρήση του Joker Right.

Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου στο «Γ. Καραϊσκάκης», ωστόσο δεν θα διεξαχθεί στην προγραμματισμένη ημερομηνία. Πλέον, η Super League θα προχωρήσει στον επαναπρογραμματισμό της, χωρίς να έχει ανακοινωθεί ακόμη η νέα ημερομηνία.

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Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι αγώνας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Α.Ε.Κ., στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και σε εφαρμογή των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League. Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».