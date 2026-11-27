Από το συνολικό ποσό, η εφορία αναγνώρισε μόνο τα 240.879 ευρώ ως έσοδα από το περίπτερο

Στην Εφορία κατέληξε η υπόθεση των 710.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι ιδιοκτήτριας περιπτέρου στο Ηράκλειο, έπειτα από έρευνα της τοπικής Ασφάλειας και διαβίβαση στοιχείων στην ΥΕΔΔΕ. Ακολούθησε φορολογικός έλεγχος για το έτος 2020.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι το ποσό προερχόταν από αποταμιεύσεις δικές της και του συζύγους της. Από τον έλεγχο τραπεζικών κινήσεων και στοιχείων της περιόδου 2015–2019 αναγνωρίστηκαν 240.879,67 ευρώ από την επιχειρηματική δραστηριότητα του περιπτέρου. Για τα υπόλοιπα 469.120,33 ευρώ δεν τεκμηριώθηκε η προέλευσή τους, με αποτέλεσμα να επιμεριστούν στους δύο συζύγους και να αποδοθούν στη γυναίκα 234.560,17 ευρώ ως προσαύξηση περιουσίας.

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Κομβικό ρόλο στην κρίση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) έπαιξε ο υπολογισμός των πραγματικών εισοδημάτων, των δαπανών και των τραπεζικών υπολοίπων της οικογένειας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχαν διαθέσιμα χρήματα που φυλάσσονταν εκτός τραπεζών. Ο επανυπολογισμός έδειξε αρνητικό διαθέσιμο πραγματικό κεφάλαιο κατά 234.540,71 ευρώ στο τέλος του 2019, καθώς τα εισοδήματα είχαν απορροφηθεί από έξοδα και διαδοχικές ζημίες.

Η κατοχή μετρητών στο σπίτι δεν συνεπάγεται αυτόματη φορολόγηση, εφόσον αποδεικνύεται η νόμιμη προέλευση και η δυνατότητα τα χρήματα να έχουν παραμείνει αδιάθετα (μέσω δηλώσεων, τραπεζικών παραστατικών, συμβολαίων, δωρεών, κληρονομιών ή δανείων). Ωστόσο, στη συγκεκριμένη υπόθεση η ΔΕΔ έκρινε ότι οι ισχυρισμοί περί αποταμίευσης δεν επιβεβαιώνονταν από τα στοιχεία.

Απορρίφθηκαν επίσης οι διαδικαστικοί και νομικοί ισχυρισμοί της προσφυγής για τη διάρκεια του ελέγχου, την έλλειψη έκθεσης κατάσχεσης, τον φερόμενο εξωλογιστικό προσδιορισμό και την αναλογικότητα. Τελικά, στη φορολογούμενη καταλογίστηκαν 77.404,86 ευρώ ως διαφορά φόρου και 38.702,43 ευρώ ως πρόσθετος φόρος ανακρίβειας, δηλαδή συνολικά 116.107,29 ευρώ.