Ο τηλεοπτικός σταθμός ανακοίνωσε την καταγγελία της σύμβασης συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής, έπειτα από εσωτερική έρευνα για τη διαρροή του επίμαχου βίντεο.

Στην καταγγελία της σύμβασης συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής «10 Παντού» προχώρησε το OPEN, μετά τη διαρροή βίντεο στο οποίο καταγράφηκε λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών της εκπομπής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, το περιστατικό σημειώθηκε εκτός αέρα, κατά τη διάρκεια διαλείμματος της εκπομπής.

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Όπως αναφέρει το OPEN, συντελεστής της εκπομπής κατέγραψε από το control room τη λογομαχία μεταξύ των δύο δημοσιογράφων και στη συνέχεια κοινοποίησε το υλικό σε πολλούς παραλήπτες.

Ο τηλεοπτικός σταθμός κάνει λόγο για «παράνομη και απόλυτα αντιδεοντολογική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι εξαιτίας της στοχοποιήθηκε το OPEN.

Έπειτα από εσωτερική έρευνα, η οποία, σύμφωνα με τον σταθμό, οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα, αποφασίστηκε η καταγγελία της σύμβασης του συγκεκριμένου συντελεστή.

Η ανακοίνωση του OPEN

«Το OPEN στοχοποιήθηκε εξαιτίας μίας παράνομης και απόλυτα αντιδεοντολογικής ενέργειας συντελεστή της ενημερωτικής εκπομπής “10 Παντού”, που κατέγραψε στο control room και, στη συνέχεια, κοινοποίησε σε πολλούς παραλήπτες, μία λογομαχία μεταξύ των δύο παρουσιαστών-δημοσιογράφων, η οποία έλαβε χώρα εκτός αέρα, στο διάλειμμα της εκπομπής.

Η ενδελεχής εσωτερική έρευνα οδήγησε σε ασφαλή συμπεράσματα. Σε συνέχεια αυτής, η σύμβαση του συντελεστή της εκπομπής καταγγέλθηκε από τον σταθμό».